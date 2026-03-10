Chubut avanza con la puesta en marcha de un moderno sistema para reducir accidentes de tránsito

La provincia hace punta en el país con el cobro de infracciones viales que se notificarán a través de whatsapp y correo electrónico. Habrá 48 radares en puntos críticos de siniestralidad en las rutas que atraviesan todo el territorio.

Con la instalación de 48 radares de velocidad en puntos críticos, detectados en distintos sectores de la provincia a partir de las estadísticas de siniestralidad, el Gobierno del Chubut avanza con un sistema de fotomultas inédito en el país mediante el cual las infracciones detectadas serán notificadas mediante whatsapp y correo electrónico.

La puesta en marcha del novedoso sistema fue confirmada por el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Itrurrioz, quien además explicó que este casi medio centenario de radares se ubicarán en distintos puntos tanto de rutas provinciales como nacionales que atraviesan la geografía provincial.

En la práctica, y de acuerdo a lo anticipado por el funcionario del Chubut, las infracciones serán notificadas de forma digital al titular del vehículo y podrán pagarse además por medio de billeteras virtuales.

El nuevo sistema forma parte de la implementación del Juzgado Provincial de Faltas del Chubut, creado mediante decreto provincial con el objetivo central de mejorar el control del tránsito en rutas fuera de los ejidos urbanos.

Iturrioz sostuvo que «el sistema apunta a reducir siniestros viales», remarcando además que «también se tiene como objetivo agilizar el procesamiento de las infracciones».

Mapa de control

Los lugares elegidos para la colocación de estos cinemómetros de última generación son el resultado de un mapa de control elaborado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial tras detectar los sectores considerados de alto riesgo en materia de siniestralidad.

El ministro de Seguridad y Justicia indicó además que «la licitación para la adquisición de este equipamiento ya fue adjudicada», por lo que ahora resta avanzar con la firma de un acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poner en marcha el sistema.

Además el funcionario adelantó que «una vez comprobada la infracción, el pago de las mismas se realizará totalmente de manera digital a través de la Agencia de Recaudación del Chubut», organismo encargado de habilitar los diferentes medios de pago, entre ellas billeteras virtuales.

Acuerdos con municipios

Asimismo el Gobierno del Chubut celebrará acuerdos con las distintas Municipalidades para la instalación de los radares en los puntos que las autoridades de los municipios consideren de alta peligrosidad para la transitabilidad.

En tanto que otro punto a destacar es la señalización adecuada que habrá sobre la ubicación de los equipos de multas, los cuales serán visibles para los automovilistas a partir de la colocación de cartelería de gran tamaño.

Finalmente desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se informó que previo a la puesta en marcha del novedoso sistema, habrá un período de prueba sin sanciones a los efectos que los automovilistas tengan conocimiento y se adapten a la nueva disposición en materia de seguridad vial.