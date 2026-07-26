Chubut avanza con el plan integral de fortalecimiento de dispositivos de cuidado para niños y adolescentes



La ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Florencia Papaiani, recorrió el Hogar de Adolescentes Varones, el Hogar de Adolescentes Mujeres y el Hogar de Niños de la ciudad de Trelew y valoró las políticas públicas puestas en marcha en toda la provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres.



En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Chubut para garantizar la protección integral de niños y adolescentes, el Ministerio de Desarrollo Humano continúa llevando adelante un plan de fortalecimiento de los dispositivos de cuidado de la provincia.



En esta oportunidad, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, recorrió el Hogar de Adolescentes Varones, el Hogar de Adolescentes Mujeres y el Hogar de Niños de la ciudad de Trelew, donde mantuvo reuniones con los equipos directivos y el personal de cada institución, supervisando los avances alcanzados y los proyectos previstos para continuar mejorando estos espacios.



El plan de fortalecimiento contempla una serie de acciones estratégicas destinadas a optimizar el funcionamiento de los dispositivos, entre ellas la capacitación permanente y el ordenamiento del personal; la instalación de sistemas de videovigilancia para brindar mayores condiciones de seguridad; el incremento de las partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones; la conformación y fortalecimiento de equipos técnicos interdisciplinarios que acompañan el trabajo cotidiano; y la elaboración de planes institucionales y protocolos de actuación que permitan unificar criterios de intervención y fortalecer la calidad de la atención.



Actualmente, en los dispositivos de cuidado de la ciudad de Trelew se encuentran alojados alrededor de 26 niños y adolescentes, distribuidos según las franjas etarias y las disposiciones judiciales vigentes: de 0 a 12 años en el Hogar de Niños y de 12 a 18 años en los hogares destinados a adolescentes.



Cuidado y protección



Durante la recorrida, la ministra de Desarrollo Humano expresó: “Estamos muy contentos por el trabajo que se viene desarrollando. Los equipos directivos y todo el personal llevan adelante una tarea ardua, con un enorme compromiso, responsabilidad y empatía, acompañando diariamente a quienes que atraviesan situaciones complejas y requieren de un entorno de cuidado y protección”



Asimismo, destacó el acompañamiento permanente del gobernador Ignacio «Nacho» Torres en el fortalecimiento del sistema de protección integral. “Gracias al acompañamiento del gobernador Ignacio Torres, que ha puesto siempre como prioridad las políticas públicas vinculadas a la niñez y la adolescencia, hoy podemos recorrer estas instituciones con la tranquilidad de saber que cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar su tarea y con una planificación que nos permite seguir proyectando crecimiento, mejoras e inversiones para el futuro”.



Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se remarcó asimismo que el fortalecimiento de los dispositivos de cuidado constituye una política sostenida, orientada a mejorar las condiciones de atención, garantizar entornos seguros y brindar respuestas integrales que aseguren el pleno ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes bajo protección del Estado.