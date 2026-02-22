Chubut apuesta al sector privado para atraer inversiones en el Argentina Week 2026

Por primera vez, la comitiva provincial estará integrada por empresarios en lugar de funcionarios, consolidando una estrategia orientada a fortalecer la articulación público-privada y posicionar el potencial productivo de la provincia ante más de 300 líderes empresariales internacionales.

En el marco de la estrategia de vinculación internacional impulsada por el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, la provincia participará el próximo 12 de marzo de una nueva edición de Argentina Week, que se realizará en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York.

Por primera vez en este tipo de encuentros, la comitiva provincial estará integrada por representantes del sector privado en lugar de funcionarios, quienes participarán activamente en uno de los principales eventos de promoción empresarial a nivel internacional.

Argentina Week reúne a más de 300 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en sectores estratégicos del país.

En esta edición, Chubut estará representada por empresarios de las principales industrias provinciales: Oil & Gas, Pesca, Agroindustria, Logística, Economía del Conocimiento y Turismo, con el objetivo de fortalecer la promoción del potencial productivo local y atraer nuevas inversiones.

“El mundo mira de cerca a Chubut como destino para el desarrollo y la radicación de inversiones. Este contexto nos exige estar a la altura, consolidando una agenda internacional que fortalezca nuestra presencia en el mapa global”, expresó Torres.

El mandatario subrayó que la decisión de priorizar la participación de actores privados responde a una política clara de desarrollo: “La articulación con el sector productivo es clave para mostrarle al mundo el enorme potencial de nuestra provincia y seguir atrayendo nuevas inversiones que generan más y mejor empleo para todos los chubutenses”.

