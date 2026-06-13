Chubut acompañó el lanzamiento de la Temporada de Invierno 2026 de la Comarca Andina

Con una amplia agenda de actividades desarrollada en las distintas localidades y un Fam Press que reunió a más de 30 medios de comunicación de todo el país, la región presentó su propuesta turística para la temporada invernal. Naturaleza, nieve, gastronomía, cultura y experiencias al aire libre forman parte de una oferta integrada.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, acompañó este fin de semana el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno de la Comarca Andina, una acción conjunta que reunió a organismos públicos, municipios, prestadores turísticos y referentes del sector privado con el objetivo de fortalecer la promoción del destino para los próximos meses.

La presentación se desarrolló en el Parque Nacional Lago Puelo y fue encabezada por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna; los intendentes de Lago Puelo, Iván Fernández, de El Bolson, Bruno Pogliano, y del Parque Nacional Lago Puelo, Pablo Lapitzondo.

También participaron autoridades y referentes turísticos de las distintas localidades de la comarca, entre ellos el secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deportes de Lago Puelo, Sebastián Oliva; el secretario de Desarrollo Económico de El Hoyo, Darío González Maldonado; la secretaria de Turismo de Cholila, Lorena Ávalo; la directora de Turismo de Lago Puelo, Aylen Cocha; la directora de Turismo de El Maitén, Melina Quinteros; y la directora de Turismo de Epuyén, Fernanda González.

Por parte del sector privado estuvieron presentes el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Chubut, Miguel Sosa; la presidenta de la Agencia de Turismo de El Bolsón, Adriana del Agua; el presidente de Gestur, Walter Sepúlveda; la presidenta de la Cámara de Turismo de Lago Puelo, Antonella Brozzoni; el gerente de La Trochita, Oscar Mancilla; y el director de montaña de Laderas Cerro Perito Moreno, Julián Rudolp.

Promoción conjunta y fortalecimiento del destino

El ministro Lapenna destacó que “quienes vivimos y trabajamos en turismo lo hacemos con una profunda pasión, porque amamos esta actividad y creemos en su enorme potencial para transformar nuestras comunidades. Por eso es tan importante contar con una visión de gestión como la que impulsa el gobernador Ignacio Torres, quien desde el primer día entendió la necesidad de poner al frente del área a personas que conozcan de cerca la realidad del sector privado y los desafíos cotidianos de la actividad”.

Además, aseguró que “los prestadores turísticos de nuestra provincia saben que desarrollar turismo en la Patagonia implica enfrentar permanentemente distintos desafíos. Vivimos en un entorno natural extraordinario, pero también exigente, que muchas veces nos pone a prueba. En estos dos años y medio de gestión hemos trabajado para generar mejores condiciones, acompañar al sector y promover una mirada innovadora que permita encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Me llena de satisfacción ver cómo cada vez más actores se animan a pensar distinto, a utilizar la creatividad y a construir propuestas que fortalecen nuestros destinos”.

“Como cordillerano, me enorgullece ver que hoy existe una comprensión más amplia de la importancia de trabajar de manera integrada. Tenemos dos aeropuertos estratégicos, dos parques nacionales de enorme relevancia y una región con un potencial turístico excepcional. Entender que debemos complementarnos, dialogar y dar las discusiones necesarias para seguir creciendo es fundamental. Creo que ese camino de articulación y trabajo conjunto está sucediendo, y ver esos avances me genera una enorme satisfacción”, aseguró.

Por parte del sector privado, el vicepresidente de la CATCh, Miguel Sosa, remarcó que “la actividad turística nos enlaza a todos cuando hay planificación y organización. Es por eso que estamos muy agradecidos por la enorme convocatoria de medios que se hizo a través del Gobierno del Chubut”.

“Queremos agradecer al trabajo del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas también y en especial a Diego Lapenna, tenemos la dicha de tener un ministro que le pone muchísima pila y que entiende la dinámica del sector privado. Sobre todo, comprende el capital de riesgo que pone el sector privado para que las localidades como destino prosperen y se desarrollen”, agregó Sosa.

El intendente del Parque Nacional Lago Puelo, destacó que “es un orgullo para nosotros que el sector turístico de toda la comarca elija al Parque Nacional para realizar este lanzamiento”.

Además, Lapitzondo agregó “como siempre decimos, Parques Nacionales es un organismo de conservación. Pero también repetimos que lo que no se conoce, no se valora y lo que no se financia, no se conserva. Por eso agradecemos la alianza con el sector turístico estatal y privado”.

Visibilización de toda la oferta turística

Como parte de las acciones de promoción turística para la temporada, el Gobierno del Chubut acompañó el lanzamiento con la organización de un Fam Press que convocó a más de 30 medios de comunicación nacionales, regionales y provinciales, quienes durante todo el fin de semana recorrieron las distintas localidades de la Comarca Andina para conocer y difundir sus atractivos, servicios y experiencias.

La iniciativa se enmarcó en una estrategia de trabajo articulado entre el sector público y privado, orientada a fortalecer la actividad turística, potenciar la visibilidad de los destinos de la región y generar nuevas oportunidades para prestadores, emprendedores y comunidades locales.

Los medios e influencers generaron contenido en distintos emprendimientos y atractivos de la región como el Parque Nacional Lago Puelo, Nautica Puelo, Laberinto Patagonia, Patagonian Wines y Laderas, el cerro Perito Moreno. Además de gastronómicos como Mavyska, Chocolates Patagonia y restaurant Cordillera; junto a alojamientos Aldea Los Huemules, Casa Puelo y Hotel Boutique Linaje.

La Comarca Andina se prepara así para una nueva temporada de invierno con una amplia propuesta de naturaleza, gastronomía, actividades al aire libre, experiencias de nieve y una oferta turística integrada que consolida a la región como uno de los principales destinos de la Patagonia.