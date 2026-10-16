Chubut acompaña una nueva Temporada de Tulipanes en Trevelin con una fuerte llegada de turistas a la Cordillera

Este sábado 16 de octubre se realizará la apertura oficial en el campo de Tulipanes Patagonia. En la previa, el aeropuerto de Esquel registró la llegada de más de 450 visitantes.

El Gobierno del Chubut acompaña una nueva Temporada de Tulipanes en Trevelin, uno de los atractivos emblemáticos de la primavera patagónica y una experiencia que cada año convoca a visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

En ese marco, el aeropuerto de Esquel recibió un importante movimiento de pasajeros, con la llegada de casi 300 personas provenientes de Aeroparque (AEP) y 150 desde Córdoba (CBA) durante la jornada del jueves. En total, fueron tres vuelos con una ocupación promedio del 90%, que representan alrededor de 450 pasajeros en un lapso de seis horas, lo que demuestra un importante movimiento turístico para la región cordillerana.

La apertura oficial de la Temporada de Tulipanes 2026 se realizará este sábado 17 de octubre, a las 15 horas, en el campo de Tulipanes Patagonia, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 259, en cercanías de Trevelin.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, acompaña el desarrollo y la promoción de este producto turístico que se ha consolidado como una de las postales más reconocidas de Chubut y un motor para la actividad turística regional, con impacto en los servicios de alojamiento, gastronomía, transporte, excursiones y comercio.

Experiencias únicas en la primavera patagónica

Durante octubre, el Campo de Tulipanes de Trevelin despliega una amplia paleta de colores con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, integrándose a circuitos que permiten descubrir otros atractivos de la zona, como el Parque Nacional Los Alerces y Lago Puelo, La Trochita, los viñedos y las experiencias enoturísticas, los campos de peonías, el laberinto y todo el Corredor de los Andes con sus experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza.

Más conectividad y promoción para el turismo de Chubut

En línea con la política turística impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut gestionó, por segundo año consecutivo y junto a Aerolíneas Argentinas, la conexión aérea directa entre Córdoba y Esquel. Esta ruta estratégica, que opera durante los meses de agosto, septiembre y octubre, fortalece la conectividad de la provincia y amplía las oportunidades para el desarrollo turístico de la región cordillerana.

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, se busca impulsar una estrategia integral que combina nuevas conexiones aéreas con presentaciones del destino, acciones comerciales, capacitaciones y trabajo con agencias de viajes y operadores turísticos. El objetivo es ampliar la llegada de visitantes, fortalecer la comercialización de las experiencias provinciales y generar nuevas oportunidades para el sector turístico.

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