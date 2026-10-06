Chubut acompaña a jóvenes de toda la provincia que se forman en políticas públicas, innovación y desarrollo económico

Los chubutenses que participan del programa de Gestión para el Desarrollo del CFI mantuvieron un encuentro con funcionarios de la provincia. La iniciativa brinda a jóvenes con vocación de liderazgo herramientas para elaborar proyectos basados en experiencias de gestión exitosas, innovación y desarrollo de los sectores productivos estratégicos de las economías regionales.

En el marco del programa Gestión para el Desarrollo, llevado adelante por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), funcionarios del Gobierno Provincial dialogaron e intercambiaron experiencias con jóvenes líderes de distintas localidades que se desempeñan en diversos ámbitos públicos, privados y del tercer sector, sobre gobernanza, políticas, proyectos y desafíos en la gestión pública.

La actividad se enmarcó en un encuentro de dos jornadas, en el que los participantes del programa, jóvenes con vocación de liderazgo, identificaron problemáticas ancladas en sus territorios y trabajaron en la elaboración de proyectos de ejecución colaborativa para su resolución.

En el caso de Chubut, los jóvenes trabajan sobre tres ejes: cadenas de valor locales; vinculación tecnológica y economía del conocimiento; y planificación territorial y hábitat. Los proyectos que más se destaquen formarán parte del “Ideatón Federal”, un encuentro que reúne a todas las provincias del país durante el mes de noviembre.

Un puente entre la experiencia y el compromiso

La facilitadora de programas de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI, Julieta Gallardo, se refirió al intercambio virtuoso entre los funcionarios provinciales y los participantes del programa y dijo que “es muy importante poder contar con estos espacios de debate y diálogo, porque sirven para alimentar los diagnósticos territoriales que los jóvenes ya realizaron”, al mismo tiempo que “se construye un aprendizaje en conjunto entre estos jóvenes líderes y quienes ya tienen experiencia y recorrido en la creación e implementación de políticas públicas”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, uno de los funcionarios presentes en el encuentro, destacó la iniciativa y señaló que “fue un diálogo muy enriquecedor” porque como Gobierno “promovemos permanentemente el debate, la conversación y el compromiso de los diferentes sectores en pos de resolver problemas, pero también de detectar oportunidades: muchas veces detrás de un problema se esconden grandes oportunidades”.

Intercambio virtuoso

Los asistentes fueron precisos a la hora de definir la formación y el intercambio con referentes que propone el programa: “Celebro que los equipos del Gobierno Provincial nos hayan abierto las puertas y me voy con la satisfacción de que realmente existen espacios en donde se intercambian herramientas y experiencias para que terminemos elaborando políticas públicas eficientes y de calidad”, indicó Gastón Arancibia, director de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Bosques.

Por su parte, la becaria doctoral del CONICET, Rebeca López García, y también participante del programa, dijo: “Me parece importante este espacio para pensar las prácticas de los profesionales que se desarrollan en el Estado y piensan de manera interdisciplinaria las políticas públicas. El programa ha sido excelente en ese sentido, conocés gente de otras áreas, de otras disciplinas y de otros territorios con la cual se puede articular”.

Del encuentro también formaron parte el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Franco Ballejos; el subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica, Nicolás Suayro; y la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo.

Una agenda que comprenda los desafíos de cada territorio

Entre los objetivos del programa y los ejes de trabajo en clave de innovación, desarrollo social y económico, se destaca la importancia de conocer detalladamente el territorio y los destinatarios de cada una de las políticas y proyectos que se generan. Por eso, parte de la agenda desplegada consistió en visitar y recorrer nodos productivos vinculados a la industria, la ciencia y el conocimiento.

El Centro Nacional Patagónico (Cenpat), la Cooperativa Lanera Trelew, Aluar y el Museo Paleontológico Egidio Feruglio fueron algunos de los puntos estratégicos que recorrieron los jóvenes para comprender mejor la diversidad de escenarios y los desafíos que se ponen en juego en cada intervención que remita a la toma de decisiones desde ámbitos públicos.



