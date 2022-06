Cholila: Padres de la escuela 80 denuncian maltratados de una docente

Unos 15 padres de estudiantes de corta edad de la escuela 80 de Cholila denunciaron maltrato de una docente de tercer grado B, al tiempo que solicitaron “la urgente intervención del Ministerio de Educación”.

A modo de ejemplo, una madre explicó que, en el caso de una tarea, como uno de los niños hizo “un poquito más, ayudado por su mamá, la maestra le dijo que eso no correspondía y le arrancó la hoja del cuaderno. Mis nenes hace tres semanas que no van, estamos hablando de actitudes contra pequeños de siete y ocho años. Tuvimos que contratar a una seño aparte para que el grupo se mantenga unido”.

Puntualmente, piden que la docente sea apartada: “Todos los papás del grado nos juntamos, hicimos el acta correspondiente, nos dirigimos al director. Están escrito los relatos de nuestros hijos, hay niños que se han hecho pis y ya no podemos callar más esto”, dijo Gustavo Galindo, uno de los progenitores.

Por su parte, Daniela Cantero reflejó que “como familia solicitamos un lugar seguro para nuestros hijos. Lo que nos dice el director es que se iba a poner a alguien a trabajar con la docente, pero no es la solución por todas las cosas que vienen sucediendo. Sentimos que las cosas no están bien en tercer grado B, hay un montón de variantes para poder solucionar la cuestión. Se tiene que llevar a cabo de manera urgente, porque están siendo vulnerados los derechos de nuestros hijos a una escuela segura, placentera, de contención y de felicidad”.

Ambos padres estuvieron en la emisora local Cadena de los Andes, donde reflejaron que “hay muchos escolares que no quieren volver al colegio, porque están angustiados o con miedo”, al tiempo que aclararon que “no estamos pidiendo que dejen sin trabajo a la docente, sino que la aparten de estar al frente de la clase. Hay otros lugares en una institución donde puede estar”.

El establecimiento escolar está a pocas cuadras del casco urbano de Cholila, al que concurren cientos de niños del lugar.

Por dicha situación, las familias tuvieron que contratar a una maestra particular para continuar con el aprendizaje de los menores, con clases que se están impartiendo en el Centro Cultural “El Morro”.