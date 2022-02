Cavaco propuso al Ministro Domínguez defender la marca ‘Patagonia’ y un fondo compensador para el pago de zona desfavorable 

En su agenda por la Provincia, el Ministro Domínguez firmó un convenio destinado al préstamo subsidiario para el proyecto de mejoramiento del sistema de manejo provincial del fuego para la prevención y control de incendios en el Noroeste del Chubut de la Nación.

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut, Leandro Cavaco participó de una mesa de trabajo junto a funcionarios nacionales; ministros provinciales, productores y dirigentes de las Federaciones Rurales de la región con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez.

Cavaco destacó las estrategias que alientan el desarrollo productivo de la región y la presencia en territorio del máximo funcionario nacional de la cartera. “Se ha tomado el tiempo para desarrollar ésta agenda con el sector privado y público. Estas jornadas son históricas para nuestra región. Hay medidas coyunturales para tomar y hay posibilidades que se puedan concretar en el corto plazo”, realzó.

Referenció el Plan de Manejo Integral Sustentable de la Fauna implementado en Chubut. “Está muy bien visto por las vecinas provincias y está dando resultados”, señaló Cavaco y remarcó el carácter exportador de la Provincia. “Somos la provincia por excelencia del sector ganadero que tiene la mayor cantidad de tierras orgánicas para la producción ganadera que existe en el país”, dijo al resaltar además el valor agregado que representa contar con la marca Patagonia y el aumento en la producción de carne vacuna.

En la mesa de trabajo realizada en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani y los subsecretarios José María Romero (Ganadería) y Ariel Martínez (Coordinación Política); el Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Gervasio Bozzano; funcionarios del SENASA y el INTA; la ministro de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego Sonia Castiglione; el secretario de Agricultura y Ganadería de Río Negro, Tabaré Bassi; el director de Ganadería y Salud Animal, Marcos Lauge y el titular del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, Javier de Urquiza y el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Osvaldo Luján junto a productores y dirigentes de entidades ruralistas.

En primera instancia, el Ministro de Agricultura y Ganadería rubricó el convenio destinado al préstamo subsidiario para el proyecto de mejoramiento del sistema de manejo provincial del fuego para la prevención y control de incendios en el Noroeste del Chubut y otros convenios con el propósito de instalar un Centro de Reproducción y Genética y emprendimientos productivos ambos en la provincia de Tierra del Fuego.

Costos adicionales

El Ministro Cavaco destacó la interacción regional y la presencia de ministros de Tierra del Fuego junto a equipos técnicos de Río Negro y Neuquén y consideró estratégicos los ejes productivos; económico-financiero e institucional. “Desde Chubut hicimos un trabajo sumamente interesante en cuanto al Manejo Integral Sustentable de la Fauna y ya hemos capacitado a más de ciento ochenta establecimientos. Tenemos un punto en común regional y la posibilidad de una política conjunta con el apoyo del gobierno nacional”, repasó.

Y respecto al aspecto económico remarcó la necesidad de “reducir las asimetrías” a la hora de producir en Patagonia. “No se debe castigar al productor o Pymes con un costo adicional. No se está proponiendo de ningún modo, que los trabajadores no perciban lo que les corresponde. Tenemos una propuesta para poder compensar ese costo que hoy tenemos a través de un fondo con la participación de las provincias. No sería un gasto sino una inversión, una especie de círculo virtuoso”.

Plan Estratégico Regional

Por su parte el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Julián Domínguez remarcó la decisión de proponer un plan estratégico para el desarrollo de la región patagónica. «La región tiene una identidad de origen en la producción ovina que queremos profundizar, porque otorga valoración geográfica y valor agregado a la Argentina, en un mundo donde la certificación de la procedencia y la calidad ambiental que ofrece la región generan un gran beneficio para el país».

Además Domínguez puntualizó el interés del presidente Alberto Fernández respecto al sello patagónico como “denominación que certifique la trazabilidad de la producción». Y respecto a la Ley Ovina indicó: «Si bien tiene un mecanismo propio y un índice de distribución, el compromiso es acompañar, financiar y asistir todos los proyectos de desarrollo ovino que haya en la Patagonia. La idea es tener un banco de desarrollo sin límites ni techos, un proceso de industrialización que genere un sendero de crecimiento en los próximos años”, finalizó.