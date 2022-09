Caso Tino John: Audiencia suspendida

Este martes estaba prevista la realización de la audiencia de formalización de la investigación por los hechos en los que perdió la vida Martín (Tino) Alejandro John. Previo a dar inicio de la misma a la querella, el defensor Marcos Ponce, planteo a solicitud del hijo de Tino John pedido de recusación sobre el Juez Rolon, el cual fue desestimado. Más tarde fue el defensor del acusado quien recusó al fiscal por ser el supervisor de la funcionaria de Fiscalía que avaló aquel pedido de allanamiento al juez, derivando el mismo en una intervención al Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, para que resuelva la recusación. Mientras tanto la audiencia fue suspendida.

Asistieron a la audiencia que finalmente no fue, el fiscal Jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, por la querella el defensor público Marcos Ponce, por video conferencia el imputado acompañado por su defensor Fabián Gabalachis, en tanto que dirigió la audiencia el juez Ricardo Rolón.

La querella planteó una cuestión previa al inicio de la audiencia. A pedido de su representado, hijo de la víctima, Ponce recusó al juez. Indicó que su representado siente que el juez que autorizó el allanamiento, registro domiciliario y requisa de Tino John, contexto en el que al intervenir la fuerza policial se produjo el hecho que ahora se investiga, tiene afectada su imparcialidad.

Rolón, luego de un breve cuarto intermedio, rechazó el planteo indicando que su intervención fue el control de legalidad del pedido fundado realizado por la Fiscalía y lo que ahora se investiga no es la falta de legalidad de esa intervención, sino la comisión de un presunto delito, por uno de los agentes que actuó en el operativo. El magistrado dispuso que su decisión sea revisada por otros dos jueces. Los jueces de la revisión confirmaron lo decidido, indicando que no hay ningún planteo atendible en relación a algún impedimento para que Rolón intervenga como juez de la etapa.

Por segunda vez el juez dio la palabra a la Fiscalía para oralizar el hecho que investiga, y por segunda vez este acto fue interrumpido. En esta oportunidad por el defensor Gabalachis. El letrado, siguiendo la lógica del planteo de la Querella, recusó al fiscal por ser supervisor de la funcionaria de Fiscalía que avaló aquel pedido de allanamiento al juez. Díaz Mayer rechazó el planteo, más allá del trámite formal que se debe seguir por ley. El juez dio intervención al Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, para que resuelva la recusación. Mientras tanto la audiencia fue suspendida.