CARTA ABIERTA DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL CHUBUT

Los equipos directivos de los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica de la

Provincia del Chubut: 802, 805, 806, 807, 808, 809, 813, 814 y 818 queremos manifestar

públicamente nuestra preocupación por las declaraciones enunciadas en el día de ayer por parte

del Presidente de la Nación Javier Milei, quien en la apertura anual de las sesiones ordinarias

legislativas se refirió a nuestro Nivel Superior de la siguiente manera: “… en los profesorados e

institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda abiertamente

anticapitalistas y antiliberales en un país en el cual lo que más se necesita es más capitalismo y

más libertad”.

Ante lo dicho expresamos con enorme convicción que la formación docente es una de las

tareas más honradas y dignas, en donde se promueve la libertad, contrario a lo que él manifiesta,

pues se enseña el oficio de compartir y socializar el saber, para garantizar que la educación sea un

derecho colectivo para todas y todos impidiendo que el conocimiento se concentre en unos pocos

y se convierta en un privilegio. La formación docente y técnica promueve que todas y todos

tengamos acceso a una educación superior posibilitando la inclusión social, la libertad y la

igualdad.

Se refirió a la currícula como “de izquierda” pues ven a la educación como una amenaza y no

como un derecho. Ante lo cual decimos que no permitiremos que se avance sobre nuestros

diseños curriculares para ponerlos en manos de empresas que sólo busquen hacer del

conocimiento una mercancía, una sociedad individualista, meritocrática y excluyente, donde prime

el “sálvese quien pueda”.

En esa misma línea, advertimos sobre el vaciamiento que está sufriendo la ahora Secretaría de

Educación (ex Ministerio) de la Nación y la eliminación de todos los programas socioeducativos

(Bibliotecas, Becas, Conectar Igualdad, etc.) y del propio Instituto Nacional de Formación Docente

(INFOD).

Finalmente y sumado a viejos discursos de “Civilización vs Barbarie” que involucran a la

Patagonia, repudiamos las declaraciones de la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich quien

recientemente manifestó que en la provincia “no hay habitantes sino un millón de guanacos”.

Precisamente nuestros “guanacos” son miles de estudiantes que acceden a institutos de Educación

Superior como oportunidad de tener y acceder a condiciones de vida digna y justa, haciendo

ejercicio pleno del Derecho a la Educación.

La formación de docentes y técnicas/os garantiza la existencia de un maestro/a, un/a profe o

técnica/o en cada rincón del territorio en donde haya una escuela o un saber para compartir,

promoviendo el pensamiento crítico con perspectiva social, comunitaria, intercultural, de género,

ambiental e inclusiva que contribuya a la emancipación social.

Nos pronunciamos en defensa de la educación pública y de la justicia social.

Ni un paso atrás, la educación es un derecho y no un privilegio.

¡La educación no se vende se defiende