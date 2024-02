CAME destaca decisión del ministro Caputo de suspender juicios de ejecución fiscal para pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, contempló ayer por la noche el pedido de la entidad pyme de suspender de manera urgente todo inicio o continuación de juicios de ejecución fiscal, así como el obstáculo que implicaban las medidas cautelares. “De esta manera se resguardará a más de 400.000 micro, pequeñas y medianas empresas hasta tanto se reanude el tratamiento legislativo y la posterior sanción sobre blanqueo y moratoria”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González. El requerimiento de la entidad pyme (https://www.redcame.org.ar/novedades/13562/came-solicito-a-luis-caputo-la-suspension-de-juicios-de-ejecucion-fiscal) se realizó en virtud del anuncio realizado desde el Ministerio de Economía de la Nación el pasado viernes 26 de enero de retirar −de la discusión en sesiones extraordinarias− el capítulo fiscal del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, referente, entre otros puntos, a blanqueo y moratoria. Cabe destacar que la solicitud de CAME y la posterior disposición de Caputo se dan en un contexto de caída de las ventas en comercios minoristas y de la producción en la industria manufacturera. “Hoy concluyó la feria judicial de verano. Nos preocupaba la posible reapertura de todo tipo de acción dirigida a trabar embargos por deudas fiscales. Deseamos que en los próximos meses se sancione una moratoria que incluya a todas las deudas”, concluyó González.