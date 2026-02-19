Cámaras turísticas alertan por posibles tomas tras los incendios en la Comarca Andina

Empresarios del sector se reunieron esta tarde en El Hoyo con el gobernador Ignacio Torres para expresar su preocupación por ocupaciones ilegales en zonas afectadas por el fuego. Piden intervención judicial y respaldo institucional.

Representantes de cámaras empresarias vinculadas al turismo en la Comarca Andina mantuvieron un encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para manifestar su inquietud ante eventuales tomas de tierras en sectores impactados por recientes incendios forestales. La reunión contó con la participación de dirigentes de GESTur y de la Cámara de Turismo provincial (CAMTUR).

El presidente de GESTur, Walter Sepúlveda, explicó que la preocupación surge a partir de antecedentes registrados tras otros siniestros en la región. “Le elevamos la inquietud sobre las tomas que se han producido a lo largo de estos años con cada vez que hay un incendio, después tenemos tomas”, afirmó. En ese sentido, agregó: “La sospecha está porque hemos encontrado por Internet que están haciendo como un relevamiento en los diferentes sectores donde se han quemado”.

Sepúlveda indicó que se presentó una nota formal al mandatario provincial y valoró el respaldo recibido. “El gobernador dijo que nos iba a acompañar, que iba a hacer las presentaciones correspondientes avalando no solo a nuestro sector, que es el sector privado, sino a cada uno de los intendentes y de los municipios”, señaló. Desde el sector entienden que también debe intervenir la Justicia para determinar cómo avanzar ante posibles ocupaciones.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Turismo del Chubut, Miguel Sosa, advirtió sobre el impacto que estas situaciones generan en la actividad. “No hay nadie de la actividad turística que no le preocupe esto, porque se ve que es una constante”, sostuvo. Además, remarcó que las tomas generan “desorden social”, presión sobre servicios básicos y un deterioro de la imagen de los destinos, lo que repercute directamente en la llegada de visitantes.

Los empresarios señalaron que el fenómeno no se limita a una localidad puntual, sino que suele repetirse en distintos puntos tras emergencias ambientales. En ese marco, anticiparon que continuarán con gestiones institucionales para dar seguimiento al tema y fortalecer el trabajo conjunto con intendentes y autoridades provinciales.