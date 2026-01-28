Camaras empresariales de la Patagonia apoyan el pedido de gobernadores a Nación por la «emergencia ignea «

Apoyo al pedido para la declaración de emergencia ígnea en toda la región.

La tragedia ígnea que está atravesando la Patagonia impone el trabajo en conjunto para resolver las necesidades que afloran en cada uno de los pueblos, parajes y localidades que viven del turismo y que hoy se encuentran frente a un complejo escenario, donde también se han visto en riesgo las propias poblaciones.

Debatir sobre hectáreas o sobre localidades que han sido arrasadas resulta una práctica en vano. Desde el primer momento hubo una comunicación permanente entre las cámaras y las Federaciones Empresarias de la región para monitorear lo que está pasando en la zona. Y el impacto económico que ello trae aparejado en su conjunto.

Por ello celebramos que gobernadores de la Patagonia, intendentes y la dirigencia en general se haya reunido para solicitar la Emergencia Ígnea en todo el territorio y que, a través de las herramientas provistas por el Congreso de la Nación, se pueda actuar sin dilaciones, ni trámites burocráticos que impidan solucionar los problemas que se están atravesando de manera crítica por estos momentos.

Sin lugar a duda que hoy se debe focalizar en buscar contener los incendios y salvaguardar las poblaciones. Ha sido lamentable el efecto que han tenido las llamas sobre la naturaleza nativa del bosque, principal atractivo turístico, y sobre cabañas e infraestructura que han sido dañadas de forma irreversible. También se han contabilizado pérdidas de animales para muchos productores. Por ello también será de importancia que el Congreso active un plan de contingencia que permita actuar de forma inmediata con medidas paliativas, créditos e incentivos para que también los pueblos que viven del turismo y sus prestadores puedan ponerse de pie.

Sólo quienes viven en la Patagonia saben el significado que tiene el turismo para darle vida a toda la región. Desde las cabañas, los alojamientos, hoteles, a los productores, comerciantes, artesanos y demás actividades que están vinculadas.

Todo es parte de un todo y por ello es imprescindible que de inmediato se tomen cartas en el asunto y se incorpore la Emergencia Ígnea dentro de la agenda legislativa que está prevista en Extraordinarias del Congreso