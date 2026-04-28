BV EL HOYO: Cerella confirmo que su renuncia a la presidencia fue tratada y rechada en dos oportunidades

Tras la nota publicada sobre situación de renuncias en la asociación de bomberos voluntarios de El Hoyo, se comunicó con este medio Sofia Cerella , presidenta de la comisión directiva, e informó que su solicitud de renuncia fue tratada y rechazada en dos oportunidades al igual que la presentada también por motivos institucionales por la tesorera , Laura Fernández.

Se espera que en las próximos días se emita comunicación oficial , informando el estado de situación institucional, a fin de llevar tranquilidad a la comunidad en general.