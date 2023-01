Bruno Pogliano: “Dejamos de ser un pueblo para pocos para transformarnos en una ciudad para muchos”

La referente mapuche y de la cultura popular, Liliana Silva, fue elegida hoy como abanderada del pueblo de El Bolsón en el marco de la celebración por el 97° aniversario institucional. En tanto, los vecinos destacados Daniel Cahuimpan y Lautaro Jao Navarra serán sus escoltas.

Por otra parte, la médica pediatra Mónica Borile, de larga trayectoria en el trabajo con adolescentes y adicciones, será la portadora de la bandera de Río Negro durante 2023, secundada por el brigadista del Splif, Cristian Ruiz, y por la dirigente barrial Mónica Caniullán.

En la oportunidad, también fueron distinguidos Brian Gabriel Saavedra; Lorena Chiavarino; Sandra Méndez; Jerónimo Caliva; Juliana Sirvent, Yasira Molina Becker, Jorge Sánchez y Marta Roger.

La ceremonia se desarrolló en una jornada a pleno sol en la plaza de los Niños, en barrio Andén, con el marco imponente del cerro Piltriquitrón, con importante presencia de ciudadanos que se acercaron para acompañar los festejos, que continuarán esta tarde con un festival en el paseo peatonal Alicia Azcona, donde actuarán Ye Ponce (zumba); Manshula Circo; Rocío Pozo y Los Bombos Legueros; La Juntada; Adrián Vivas Trío; Ballet Municipal; Arte y Tradición; Sebastián Arguello; Purrufe; Raíces Sureñas; La Bandurria y Cristian Huenelaf y su conjunto.

Como en cada año, también es una jornada sin alcohol en la Comarca Andina, en recuerdo al accidente que en 2011 costó la vida de tres jóvenes mochileros. El grupo J.E.N., junto al gremio gastronómico, El Altillo y otras organizaciones ofrecerán tragos sin alcohol en la plaza, en el marco de una campaña de concientización sobre la problemática.

La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, acompañó los actos y en su discurso valoró “la paz social que vive El Bolsón”, al tiempo que destacó los alcances de la temporada turística estival que está viviendo todo el Corredor de los Andes. Asimismo, mientras un helicóptero y un avión hidrante sobrevolaban la ciudad, resaltó “el trabajo de nuestros brigadistas del Splif, que todavía están combatiendo el incendio forestal de Cuesta del Ternero”.

En igual sentido, puso de relieve “el plan de obras desarrollado durante los últimos años en la región, que han transformado la realidad de una sociedad en continuo crecimiento”, donde resaltó que “hoy el 70% de la población de El Bolsón tiene acceso al gas natural”.

Continuidad

A su turno, Bruno Pogliano recordó a los presentes que “en tres días voy a cumplir 44 años” y se definió como “un intendente joven que ha crecido y madurado en la gestión”, aunque enrolado “dentro de los dirigentes veteranos de Juntos Somos Río Negro”. En consecuencia, “estoy convencido que es esa combinación la que me sigue empujando hacia adelante, poniendo de mi parte, todo el amor en cada proyecto que impulsamos. Es esa fortaleza juvenil que aún mantengo y la madurez política que he adquirido, las que me hacen sentir que todavía hay mucho para dar”, agregó en referencia a su postulación a un tercer mandato en las elecciones del 16 de abril.

Acerca de su gestión, reconoció que “aún falta bastante por hacer, pero la verdad es que falta mucho menos, porque es incontable lo que hemos realizado a lo largo de estos años”.

Agregó que “vinimos a hacernos cargo de un gran desafío, de una maravillosa empresa: la de encausar a El Bolsón por un rumbo ineludible.Dejar de ser un pueblo para pocos para transformarnos en una ciudad para muchos, hoy somos más de 50 mil personas las que habitamos este bendecido valle cordillerano”, remarcó.

Entre los proyectos futuros, enumeró que “vamos por la licitación de las obras que se necesitan para llevar adelante el programa PROCREAR en las tierras de Gendarmería” (250 viviendas); vamos por el inicio de las obras de infraestructura de los terrenos beneficiados por el programa provincial de Suelo Urbano; vamos por la licitación de la segunda mano del puente de calle Azcuénaga; vamos por el comienzo de los trabajos del Plan Director de Cloacas; vamos por la firma del convenio para llevar los servicios básicos a los barrios del RENABAP de Loma del Medio; vamos por la concreción de la obra del Plan Director de Energía Eléctrica, del cual ya se licitó la primera etapa; vamos por el Plan Director de Agua Potable para todos los barrios de El Bolsón; vamos por la finalización de la construcción de la tan esperada terminal de ómnibus”.

Concluyó aseverando que “los vecinos saben que vamos a hacerlo, porque la crisis económica que atravesamos y la inflación galopante que nos golpea, podrán retrasarnos, pero siempre terminamos lo que empezamos”.