Brigadistas celebraron el Dia Internacional del Combatiente Forestal

El encuentro de combatientes forestales de la Comarca Andina del ámbito provincial y nacional, se realizo en la sede de central Brigada Las Golondrinas, el secretario de bosques Chubut Abel Nievas , estuvo presente acompañando.“Es un espacio de encuentro, tras un verano con situaciones muy complejas que hemos tenido que pasar con nuestros brigadistas y los civiles que nos dieron una mano importante. Desde el Estado estamos viendo como encuadramos a esta gente, para ver como se continúa trabajando con estos nuevos desafíos al enfrentar futuras situaciones que podamos tener”, dijo el funcionario.

“Nos han visitado españoles con los que se intercambiaron experiencias en incendios forestales, tratando de entender esto del cambio climático que tanto se habla”, añadió Nievas.

Chubut cuenta en toda la provincia con 250 brigadistas, de los cuales 180 son combatientes activos que trabajan en la línea de fuego y el resto son administrativos, radioperadores de base y terreno entre otras funciones.

Desde la secretaria de bosques se esta analizando el panorama para definir un plan, que seguramente el gobernador próximamente va a estar anunciando, en materia de recuperación y protección de los sectores verdes que quedan. En ese sentido Nievas reconoció que “uno de los mayores problemas que hoy se tiene, es el residuo forestal acumulado que hace que estos incendios sean tan dantescos e incontrolables”.

En materia de incorporación de personal, el secretario dijo que” se esta analizando volver a la planta temporaria, sistema previsto dentro de la ley del manejo del fuego, la idea es empezar a crear una planta para sustituir a aquellos próximos jubilados que van a haber…”.

Así mismo se destaco el rol de la mujer en el sistema de combatientes, ”Nos sacamos el sombrero ante estas mujeres que trabajan en el sistema” ,remarco Nievas.

En el marco de la conmemoración , hablamos con Jesús Riquelme , delegado de los brigadistas, quien se encargó de insistir que el Estado tiene deudas pendientes “ Hoy es un día para reconocer combatientes, pero hoy la realidad si es para festejar en el servicio, la verdad que mucho no hay , si tenemos que hablar de aumentos y salarios no hemos tenido un gran impacto, el salario se sigue devaluando”.

Riquelme, si bien indicó que hoy no hay trabajadores precarizados, si hace falta mas personal, y eso se noto mucho durante la difícil temporada de incendios de este año.

En el marco del Dia Internacional del Combatiente Forestal, se inauguro en la Central Golondrinas, una gran escultura tallada en madera por Néstor Palma, ex brigadista.