Bosques: avanza la campaña de restauración en la reserva provincial Lago Epuyén

Hasta el momento se plantaron 32.000 árboles nativos sobre 40 hectáreas de esa zona. La campaña prevé plantar en total 100.000 ejemplares y también abarca la Laguna Los Alerces y las reservas provinciales Río Turbio, Río Tigre, y Cerro Currumahuida.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, inició la campaña de restauración prevista para septiembre y octubre, junto a la Fundación Vida Silvestre y a la organización ReforestArg, plantándose hasta el momento 32.000 árboles nativos sobre 40 hectáreas de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén con las comunidades Cárdenas-Caucaman y Pulgar-Huentuquidel.

A estas acciones se sumarán en los próximos días más actividades en la Laguna Los Alerces y en la margen norte del Lago Epuyén, y más tarde en las reservas provinciales Río Turbio, Río Tigre, y Cerro Currumahuida.

En total, se plantarán más de 100.000 árboles en el marco de la campaña. Previamente, el equipo técnico a cargo de la planificación seleccionado los sitios teniendo en consideración el grado de degradación del bosque nativo, la existencia de especies nativas y exóticas invasivas, y el potencial de regeneración natural del ambiente.

En el caso de la Reserva de Uso Múltiple Lago Epuyén y de la Reserva de Uso Múltiple Río Turbio, áreas en las que viven comunidades y pobladores respectivamente, se generaron instancias de participación que permitieron enriquecer el proceso.

Marco para la planificación

La Dirección de Programas y Proyectos de la Secretaría de Bosques ejecuta el Programa de Restauración de la Provincia con apoyo del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina -ProCLIM-AR – Restauración de paisajes forestales”, en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre Argentina y Alemania.

El acuerdo, que refrenda la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) promovida por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN) de ese país, se implementa a través de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).

Su desarrollo está a cargo de un consorcio conformado por la fundación Vida Silvestre Argentina, la fundación AVINA, y la GIZ. Asimismo, cuenta con la participación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y de la organización ReforestArg



