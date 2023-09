Banco del Chubut recuerda a beneficiarios de ANSES la operatoria de débitos automáticos ante el pago de adicionales

Como no se podrán realizar descuentos sobre los refuerzos mensuales que abonará ANSES en los próximos tres meses, se recomienda a los beneficiarios prever la situación sobre pagos de préstamos, tarjetas y otros débitos.

A efectos de evitar retrasos en los pagos de sus obligaciones o confusiones sobre el cobro de las mismas, Banco del Chubut recuerda a sus clientes la operatoria de débitos ante el pago de refuerzos dispuestos por ANSES.

En esta oportunidad, junto con los haberes previsionales de septiembre, octubre y noviembre, los jubilados, pensionados y cuentas sociales de ANSES que perciban haberes mínimos verán acreditado un refuerzo mensual de $37.000.- o la suma proporcional hasta completar un ingreso de $ 124.459,76.-

Al igual que con otros refuerzos adicionales abonados por ANSES en ocasiones anteriores, los fondos acreditados no pueden ser sujeto de descuentos por parte del Banco. Por este motivo, no se realizarán débitos de préstamos, tarjetas, seguros o débitos automáticos hasta tanto el cliente no haga uso de los fondos correspondientes al refuerzo mensual.

Uso de los fondos

Como uso de los fondos se toman en cuenta extracciones de efectivo por ventanilla o cajero automático, compras, transferencias, pagos de servicios y/o cualquier acción que el cliente ejecute en el momento y no esté autorizada previamente, hasta agotar el monto de entre $37.000.- o el proporcional, según corresponda en cada caso.

Habiéndose utilizado los fondos correspondientes al refuerzo, la cuenta volverá a quedar disponible para que se efectúen los cobros programados, de manera normal.

Es importante recordar que los débitos automáticos se realizan solo en la fecha pactada con el prestador. Si el cliente no utilizó el refuerzo adicional de ANSES antes de la fecha de dicho débito, deberá programar una nueva fecha de débito con la empresa correspondiente, o abonarlo de otra manera.

