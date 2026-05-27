Avanza la reconstrucción integral de la Ruta 40 y Provincia instalará una balanza para controlar el tránsito pesado

El mandatario destacó el avance de las tareas de reconstrucción integral en uno de los sectores más deteriorados de la Ruta Nacional 40, que durante más de una década representó un riesgo permanente para los automovilistas. Además, confirmó que, una vez finalizada la obra, la Provincia avanzará con la instalación de un Centro Integral de Control de Cargas y Acceso al Parque Industrial de Esquel, con el objetivo de fiscalizar la circulación del transporte pesado y evitar nuevos daños en la calzada.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió el avance de la obra de reconstrucción de la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Facundo y Los Tamariscos, uno de los sectores más deteriorados del corredor vial, cuya recuperación integral se ejecuta actualmente con una inversión provincial superior a los $18 mil millones.

Durante la actividad, el titular del Ejecutivo destacó que, una vez concluidas las tareas sobre la calzada, la Provincia avanzará con la instalación del Centro Integral de Control de Cargas y Acceso al Parque Industrial de Esquel, una obra destinada a ordenar y fiscalizar la circulación del transporte pesado vinculado a la actividad productiva e industrial de la región.

La iniciativa se enmarca en la Ley XIX N° 99, sancionada en junio de 2025, mediante la cual Chubut adhirió a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus modificatorias, incorporando herramientas de fiscalización y sanción para el control del exceso de cargas en el autotransporte.

Acompañaron al mandatario los intendentes de Gobernador Costa, Miguel Gómez; Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; Lago Blanco, Micaela Bilbao; Facundo, Vilma Pinilla; Río Mayo, Gustavo Loyaute; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; y el presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Federico Drescher.

Obras, seguridad vial y control de cargas

Torres recordó que el tramo Facundo-Los Tamariscos de la Ruta Nacional N° 40 “fue durante años uno de los más deteriorados de la Argentina”, y remarcó que “muchos decían que esta obra era imposible y que iba a ser solamente un ‘bacheo’, pero hoy estamos demostrando que, con recursos provinciales, se puede llevar adelante una reconstrucción integral de más de 40 kilómetros de cinta asfáltica”.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que “para que nunca más vuelva a pasar lo que ocurrió durante muchísimo tiempo, vamos a avanzar con controles de carga sobre esta ruta, pesando a cada camión argentino y extranjero que circule por este corredor, para proteger la infraestructura vial y garantizar mayor seguridad para todos los chubutenses y argentinos”.

Asimismo, Torres destacó que la obra se ejecuta “a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas firmado entre Chubut y el Estado nacional, que nos permitió destinar recursos a una obra histórica y estratégica para toda la región”.

Reconstrucción integral tras más de una década de deterioro

La obra impulsada por la Provincia sobre la Ruta Nacional N° 40 abarca el tramo comprendido entre el Empalme RN N° 26 (ex RP N° 20) y la Ruta Provincial N° 23, entre los kilómetros 1.432,43 y 1.474,71.

El proyecto, cuyo plazo de ejecución fue previsto en 18 meses al momento de su inicio, es ejecutado por la empresa Rigel, con un presupuesto oficial de $18.276.893.000.

Los trabajos contemplan la construcción de terraplenes con compactación especial para ensanche de obra básica y alteo de banquinas; demolición y retiro del pavimento existente; acondicionamiento y reconstrucción de base granular; ejecución de base granular anticongelante; bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente; y ejecución de carpeta asfáltica tipo CAC DR19 CA30.

Asimismo, se realizan tareas de enripiado de banquinas y señalamiento horizontal y vertical definitivo, con supervisión técnica a cargo de profesionales de la Administración de Vialidad Provincial y del 13° Distrito Chubut de la Dirección Nacional de Vialidad.

Centro Integral de Control de Cargas

A través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, el Gobierno del Chubut suscribió un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para el desarrollo del proyecto denominado “Centro Integral de Control de Cargas y Acceso al Parque Industrial de Esquel”, que estará ubicado sobre la Ruta Nacional N° 40, en el acceso al Parque Industrial de la ciudad cordillerana.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las condiciones de seguridad vial, optimizar el control del transporte de cargas y ordenar la circulación vehicular vinculada a la actividad productiva e industrial de la región.

El proyecto contempla la ejecución de un complejo integral compuesto por balanzas dinámicas para el control de cargas, playas de desaceleración y detención de vehículos pesados, calles internas de circulación y sectores operativos destinados a distintos organismos de control y seguridad, entre ellos Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Municipalidad de Esquel, ARCA, y Gendarmería Nacional.

Además, la propuesta incorpora obras complementarias de infraestructura y ordenamiento del acceso al Parque Industrial, mejorando la conectividad logística y acompañando el crecimiento productivo de Esquel y de toda la región cordillerana.

La obra representa una acción conjunta entre el Gobierno del Chubut y Vialidad Nacional orientada a fortalecer la infraestructura vial estratégica, promoviendo un sistema de transporte más eficiente, seguro y acorde a las necesidades del desarrollo económico regional.

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