Atletismo El Hoyo: Lola Ponce (12) y Pilar Finochetti (12) fueron galardonadas en Neuquén



Las jóvenes vecinas de El Hoyo, que forman parte de la escuela de atletismo, obtuvieron 6 medallas en el torneo de atletismo interprovincial en Neuquén.

Lola obtuvo el 1er puesto en bala con una distancia de 7.28 mts, el 2do puesto en salto en largo con 4.23 mts Y el 2do puesto en prueba de velocidad de 80mts con un tiempo de 11.83 seg.

Por su parte, Pilar obtuvo el 3er puesto en bala con una distancia de 5.84 mts, el 3er puesto en jabalina con una distancia de 16.30 mts y el 3er puesto en prueba de velocidad de 80mts con un tiempo de 12.45 seg.

Las deportistas viajaron junto al profesor Sergio Jara a Neuquén Capital, donde se realizó el torneo organizado por la Federación Atlética Neuquén para atletas U14.