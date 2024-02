ATE y la CTA Autónoma vuelven a marchar al Lago Escondido

En conferencia de prensa, Aguiar rechazó la derogación de la Ley de Tierras: “El país vive un momento crucial donde se intentan profundizar las políticas de entrega de nuestro patrimonio y territorio nacional. Debemos darle continuidad a la lucha en defensa de la soberanía.”

Con la presencia de secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, el sindicato y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma anunciaron en conferencia de prensa, junto a diversas organizaciones sociales y políticas, una nueva marcha al Lago Escondido: la que comienza hoy por el camino de montaña ingresando por Wharton (Mallín Ahogado), y una segunda para el día 14 de febrero desde El Foyel, por el Camino de Tacuifí.



“Debemos darle continuidad a la lucha en defensa de la soberanía. El país vive un momento crucial donde se intentan profundizar las políticas de entrega de nuestro patrimonio y territorio nacional”, señaló Aguiar junto a referentes sociales y políticos como Mateo Canosa (Somos Barrios de Pie), Raúl Rajneri (CCC) y Cristóbal Cervera (Frente Popular Darío Santillán), entre otras organizaciones y sindicatos como la FeNaT, UnTER, el MTE y la UTEP.



El dirigente llamó a rechazar el mega DNU de Milei: “Si se deroga la Ley de Tierras, la Argentina se va a llenar de Lewis”, dijo en referencia al DNU 70/23 a través del cual se pretende derogar la Ley de Tierras para habilitar a grupos económicos trasnacionales a comprar barato y con permiso de desmonte y a entregar los recursos naturales como el petróleo, gas, litio, cobre y otros minerales, además de los acuíferos de agua dulce y reservorios como glaciares.



“Lewis acaba de declararse culpable en la justicia de Estados Unidos por los mismos hechos que desde hace décadas comete acá con total impunidad. Es una fantasía pensar que lo vamos a ver declarar frete a un tribunal argentino, si los jueces y fiscales que lo tienen que juzgar son los que toman whisky en su mansión”, continuó Aguiar. “Tenemos que poner fin a tantos años de impunidad, ahora son los diputados y los senadores nacionales los que tienen la posibilidad de reafirmar el ejercicio de nuestra soberanía en todo el territorio nacional”.



Por otro lado, debido a los graves antecedentes de violencia y hostigamiento que han sufrido quienes reclaman por el acceso a este espejo de agua apropiado por el magnate ingles tras la compra irregular de 12.000 hectáreas en zona de frontera desde 1996, la central obrera y el sindicato pidieron al gobierno de la provincia que garantice la seguridad de todos los marchantes: tanto de la columna que partió el día de hoy por el camino de montaña, como la de los que participen el día 14 por el camino de Tacuifí.



“Es el gobierno provincial el que tiene que garantizar la seguridad de todos los marchantes. Lo hacemos responsable por cualquier hecho que haya que lamentar. La actuación de la policía rionegrina siempre fue vergonzosa: cuidan a Lewis y están al servicio de estos multimillonarios extranjeros. Mientras los ciudadanos no tienen seguridad, se arrodillan frente a los poderosos y se hacen los fuertes con los más débiles, siempre fue igual”, señaló Aguiar.



“En esta oportunidad esperamos no encontrarnos con las patotas pagas de Lewis. Nosotros vamos a ejercer pacíficamente nuestro derecho de acceder de manera libre a la costa de un lago argentino. No pude ser que un delincuente ingles sea quien nos diga qué argentino puede entrar y cual no al Lago”, finalizó y concluyó: “Nos negamos a ser colonia, acá los únicos usurpadores son los Lewis, los Benetton, y los Zorreguieta y vamos a marchar hasta terminar de echarlos: tendremos nuestra segunda y definitiva independencia cuando todos estos se vayan de país”.