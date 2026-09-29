Asumió la nueva directora del Hospital Zonal de Esquel

El secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, puso en funciones a la nueva directora del Hospital Zonal de Esquel y de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Noroeste, la doctora Valeria Iriarte.

En el marco de un emotivo acto, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, oficializó la asunción de la nueva directora del Hospital Zonal de Esquel y de la Unidad de Gestión Descentralizada Zona Noroeste, la doctora Valeria Iriarte.

La ceremonia, fue presidida por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, acompañado por el director saliente, Carlo Winter; el intendente de Esquel, Matías Taccetta; concejales, representantes de la Legislatura provincial; y referentes de los diferentes servicios del hospital, y de instituciones públicas y privadas.

Articulación de la Red Sanitaria

El secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, destacó que la puesta en funciones de la nueva directora “marca el inicio de una nueva etapa orientada al fortalecimiento del trabajo sanitario, y a la mejora continua en beneficio de toda la comunidad”.

Asimismo, el funcionario valoró “la calidad y la equidad en la atención sanitaria como pilares fundamentales e imperativos éticos de la gestión provincial”, resaltando la importancia de “aplicar un diagnóstico preciso para adecuar la estructura organizativa a las demandas del sistema de salud”.

En esa línea, explicó que “la gestión se apoyará en un modelo de responsabilidades compartidas a través de un equipo de conducción centrado en áreas críticas como Atención Primaria, Guardia, Quirófano, Enfermería y la articulación con la red sanitaria rural”.

Wisky valoró especialmente la predisposición y el compromiso de la nueva directora: “Valiente es aquel que asume la responsabilidad y va para adelante. Es un gran valor que Valeria está poniendo acá, sumado a su conocimiento previo de la institución, su ética del cuidado y su formación específica en calidad y seguridad del paciente”.

Sobre los ejes de la política sanitaria provincial, el secretario remarcó que “la calidad no es un lujo, sino una obligación ética vinculada a brindar una atención oportuna, efectiva, eficiente y equitativa, centrada en la persona y en la seguridad asistencial”.

Por otro lado, el funcionario expresó un especial agradecimiento al director saliente, el doctor Carlos Winter, reconociendo su labor y dedicación durante sus cuatro años y medio al frente del hospital.

Compromiso y ejes estratégicos

Al hacer uso de la palabra, la flamante nueva directora, Valeria Iriarte, agradeció “el acompañamiento y confianza brindada por las autoridades”.

“Les propongo ir cambiando de a poco la cultura de la organización, fortaleciéndonos como grupo humano para seguir respondiendo a quienes llegan a nosotros”, agregó.

En ese contexto, adelantó que continuará trabajando en “la mejora de la accesibilidad y la seguridad del paciente, respaldándose en herramientas como la Historia Clínica Digital, el checklist de procedimientos y el vademécum provincial”, además de “incrementar la capacitación continua de los equipos de salud hacia la mejora constante; e impulsar un cambio progresivo en la cultura organizacional, fortaleciendo el recurso humano e incorporando nuevas tecnologías y procesos asistenciales”.

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