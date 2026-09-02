ARECH incorpora nuevos medios de pago electrónico para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias

La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut amplía desde septiembre las alternativas disponibles para los contribuyentes, que podrán realizar sus pagos mediante códigos QR, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago, DEBIN y PagoMisCuentas, entre otras opciones.

La Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) incorpora a partir de septiembre nuevos medios de pago electrónico para facilitar y agilizar la cancelación de las obligaciones tributarias provinciales.

La medida forma parte de la política de modernización y simplificación impulsada por el organismo, con el objetivo de mejorar la experiencia de los contribuyentes y ofrecer alternativas más ágiles y accesibles para realizar sus operaciones.

A través del botón de pagos SIRO, los usuarios podrán elegir entre diferentes modalidades, incluyendo códigos QR de billeteras virtuales y bancos, tarjetas de débito y crédito, Mercado Pago, PagoMisCuentas y DEBIN.

Qué impuestos se podrán pagar

La ampliación de las alternativas alcanzará al pago del Impuesto Inmobiliario, Sellos, Tasas, Apuestas Hípicas, Rifas y Bonos. En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la nueva modalidad estará disponible para contribuyentes directos, de Convenio Multilateral y de Acuerdo Interjurisdiccional Jurisdicción ARECH.

De esta manera, el organismo busca ampliar las herramientas disponibles para que los contribuyentes puedan elegir el mecanismo que mejor se adapte a sus necesidades y completar sus obligaciones de manera electrónica.

Cómo funcionan los nuevos medios de pago

Para acceder al menú de medios de pagos ampliado debe seleccionar la opción SIRO. Para avanzar en la operación de pago será necesario ingresar una dirección de correo electrónico, y concretado el pago, el contribuyente recibirá allí el comprobante válido de la transacción, que podrá utilizar para acreditar la operación ante los organismos que lo requieran.

Quienes opten por pagar mediante QR deberán ingresar a la aplicación de su billetera digital o banco, escanear el código que aparecerá en pantalla y confirmar la operación con el dinero disponible en su cuenta.

También podrán utilizarse tarjetas de débito Mastercard, Maestro, Visa o Cabal, así como tarjetas de crédito Mastercard, Visa y Cabal para realizar pagos en una cuota. En el caso de las tarjetas prepagas, como las ofrecidas por Mercado Pago o Ualá, deberá seleccionarse la opción “Tarjeta de Crédito”. Los consumos realizados directamente mediante tarjeta aparecerán identificados en el resumen como SIRO*ARECH.

Otra de las alternativas será Mercado Pago, que permitirá abonar utilizando dinero disponible en la cuenta, Mercado Crédito o una tarjeta de débito vinculada. Si la operación se realiza desde un teléfono celular, se abrirá automáticamente la aplicación; mientras que desde una computadora el usuario será redirigido al sitio correspondiente para completar el pago.

Mesa de ayuda

Ante dudas o inconvenientes relacionados con los nuevos medios de pago, los contribuyentes podrán realizar consultas a través de la página web de ARECH. Para ello deberán ingresar a la sección “Trámites”, seleccionar “Gestión on line” y elegir dentro del formulario la opción “Mesa de Ayuda Botón de Pago”.

Con la incorporación de estas nuevas alternativas, la Agencia de Recaudación continúa avanzando en la digitalización y simplificación de sus servicios, facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ampliando las opciones disponibles para los contribuyentes de toda la provincia.



