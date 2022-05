Arcioni tomó juramento a nuevos funcionarios provinciales

El mandatario provincial destacó que “necesitamos personas que se comprometan, con convicciones, y que por sobre todo, quieran una provincia mejor”.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, tomó juramento esta tarde a Julián Galende como nuevo subsecretario de Coordinación Financiera, a Rosendo Lago como Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Economía; a Sebastián De la Vallina y Lorena Lavechia como subsecretarios de Servicios Públicos y de Planificación, respectivamente, y a Víctor Acosta, como subsecretario de Justicia.

Del acto, llevado este lunes por la tarde en el Salón Auditorio de la Secretaría de Cultura, participaron el secretario General de la Gobernación, Alejandro Sandilo, los ministros de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Salud, Fabián Puratich: de Seguridad, Miguel Castro; de Educación, Florencia Perata; de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Gustavo Aguilera; secretarios y subsecretarios de Estado; integrantes de la Plana Mayor de la Policía del Chubut, diputados provinciales; presidentes de entes, entre otros.

En este orden, el escribano General de Gobierno, Marcelo Luis Lizurume, efectuó la lectura de los decretos provinciales a través de los cuales el mandatario provincial puso en funciones a los flamantes funcionarios (Decreto 388, Rosendo Lago y Julián Galende; Decreto 521 Sebastián De La Vallina; Decreto 522, Lorena Lavechia; y Decreto 523 Víctor Acosta). Seguidamente, el Gobernador les tomó juramento y los funcionarios refrendaron el Acta 67 de asunción.

Al cabo de la ceremonia, Arcioni felicitó a los flamantes funcionarios y sostuvo que “esto es una demostración más del ímpetu que le queremos dar al Gobierno, que no bajamos los brazos ni aun en los momentos más adversos; y que nos reponemos con fuerzas, con ganas, y solicitando la idoneidad de cada uno de los, a partir de hoy, nuevos integrantes del Gabinete”.

“También, agradecerles a muchos de ustedes que han acompañado a la gestión desde otros lugares, y que creen en la gestión, en el Gobierno y en la Provincia; porque necesitamos de personas que se comprometa, con convicciones, y que por, sobre todo, quieran una provincia mejor”, enfatizó Arcioni, quien añadió: “Convoco a todos a no bajar los brazos, porque me emociona y me encuentro orgulloso cuando veo el esfuerzo que ponen. Y uno confía en cada uno de los funcionarios que nos acompañan en este humilde pero profundo acto”.

Luego, el Gobernador puso de relieve: “Nos queda un año y medio de Gobierno, y debemos seguir trabajando como el primer día, como lo venimos haciendo. Afrontando todas las adversidades, con templanza, actitud y responsabilidad, y honestidad, por sobre todas las cosas. Es muy difícil gobernar sin recursos, pero lo importante es que pudimos sostener, apuntalar a la Provincia, y mantener nuestro norte. Con aciertos y con errores les aseguro que hemos trabajado los siete días de la semana, a destajo, por superar una situación muy complicada, y que ese compromiso que tienen lo ponen al cien por cien al servicio de la provincia”.



Nuevos subsecretarios

Por su parte, Lavechia expresó que “es un orgullo que el ministro Aguilera me haya convocado, ya estuvimos hablando sobre algunos lineamientos que vamos a trazar, sumando nuevos objetivos. Mañana voy a conocer el equipo, lo que estaban haciendo, para trazar planes para los municipios y pueblos de Chubut”.

Por su parte, Galende señaló que se trabajará en la continuidad del sostenimiento de la deuda, en lo que se trabajó mucho y se viene cumpliendo, y seguir con todos los trámites para ponernos al día con los proveedores”.

En tanto, Sebastián De la Vallina agradeció al Gobernador por la confianza, también al ministro Gustavo Aguilera por la convocatoria, hay mucho por hacer, viene haciendo mucho por cada ciudad y pueblo de la provincia, nos sumarnos con nuestra fuerza de trabajo, como hombre de bien que soy y seguir confiando en este Gobierno que después de tantas cosas que hemos pasado está saliendo adelante”.



Servicio Penitenciario Provincial

El flamante subsecretario de Justicia, Víctor Acosta señaló que “es un punto de inflexión, una función totalmente distinta vengo de una formación estructurada con la carrera policial, intentando poner todo de mí y la experiencia cosechada en los años en Policía que puedan servir en el IPP”.

“Tenía conocimientos de las modificaciones que se iban a dar en el Servicio Penitenciario Provincial. Tuvimos reuniones de consulta con el equipo de trabajo de los Ministerios de Gobierno y de Seguridad y no dude en aceptar la convocatoria del Gobernador para poner un granito de arena y colaborar”, expresó Acosta.

Por su parte, nuevo subsecretario de Coordinación Financiera, indicó que “continuaremos con el trabajo junto al equipo del Ministerio de Economía. Trabajar en el proceso de sostenibilidad de la deuda que se viene cumpliendo y realizar todos los trámites pendientes con los proveedores que nos estamos poniendo al día y con Estadísticas y Censos que es parte de mi equipo”.