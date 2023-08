Arcioni se reunió con trabajadores de la Administración Pública Central y acordó una nueva pauta salarial para el segundo semestre 

Los trabajadores nucleados en los gremios de ATE y UPCN mantuvieron un encuentro con el mandatario provincial, y se concretó un aumento que alcanzará a casi el 100% teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados desde enero hasta diciembre del 2023. A su vez, autoridades provinciales comenzaron las conversaciones con los demás sectores para acordar la nueva pauta salarial.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se reunió este jueves con el sector de trabajadores de la Administración Pública Central, nucleados en los gremios de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), para rubricar el acta acuerdo de la nueva pauta salarial para el segundo semestre del año, que contempla un aumento total del 35%, que alcanzará a alrededor de 63 mil empleados públicos entre activos y jubilados. Cabe señalar que dicho acuerdo, también contempla a los efectivos de la Policía del Chubut.

De esta manera, el mandatario provincial junto a miembros de su gabinete comenzó a establecer la nueva pauta salarial que tendrán todos los sectores para la segunda parte del año.

El aumento será de un 7% por mes (de agosto a diciembre) sobre la base del mes de julio, y con una revisión ya pautada para el mes de octubre. Esto significa que, desde enero a diciembre, el aumento estará alcanzado a casi un 100% para los trabajadores estatales.

De la reunión, participaron junto al mandatario provincial, el ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; el subsecretario de Coordinación Financiera, Julián Galende; los secretarios generales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Cristian Zalazar; y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Quiroga; junto a un importante número de trabajadores estatales.

Al respecto, Arcioni comentó que “venimos conversando con los distintos gremios para ir planificando este segundo semestre, y tener la previsibilidad de esto, que nos aqueja y que nos golpea, que se llama inflación”.

“Lo cierto es que la situación de la inflación y de los parámetros que estábamos manejando se está disparando y se está conteniendo con un gran trabajo, y acá quiero resaltar el trabajo del Ministerio de Economía de la Nación que lleva adelante Sergio Massa, con un trabajo descomunal el que viene realizando”, destacó Arcioni.

Al mismo tiempo, el mandatario precisó que “esto requiere de mucho esfuerzo, pero mucho compromiso y buena voluntad de todas las partes. Es decir, todo lo que esté para cuidar al trabajado y dignificarlo al cien por cien, vamos a estar ahí trabajando para ello”.

Por último, Arcioni resaltó que “estas conversaciones son muy importantes, el buen sentido de todos los secretarios generales; y yo los voy a respetar siempre. Más allá que en algunos puede llegar a haber alguna cuestión política, yo lo único que tengo para todos ustedes son palabras de agradecimiento”.

“Reconocimientos para los trabajadores”

En este sentido, el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, explicó que «continuamos llevando a cabo la política del gobernador Arcioni, que es justamente una regularización para los trabajadores estatales. Esto comenzó con la decisión de pasar a planta permanente a más de 8.000 trabajadores que durante varias décadas estuvieron en una situación irregular y los propios dirigentes sindicales reconocieron que pasaron muchísimos gobiernos y no se había atendido esta situación de falta de reconocimiento al empleado público”.

“Esto se continuó con la firma del Convenio Colectivo de Trabajo unificado para la Administración Pública Provincial, con lo cual también se puso fin a una normativa que tenía varias décadas de vigencia y que no reflejaba la realidad de los trabajadores en este 2023 y obviamente que establece condiciones de seguridad y género de trabajo, condiciones de jornadas de trabajo, acordes a las nuevas tecnologías, acordes a los nuevos requerimientos de la sociedad, con reconocimientos para los trabajadores», detalló Ayala y finalizó: “seguimos fortaleciendo esta política pública con la incorporación de otros sectores que tuvimos hace pocos días con guardafaunas, la incorporación del sector de Brigadistas, de Lotería, Chubut Deportes, el CAM La Hoya, entre otros”.

Incremento salarial

Luego, el ministro de Gobierno informó que “hoy se suscribió un acuerdo por el cual se incrementan los salarios de los empleados públicos en un 7% en el mes de agosto, un 7% en el mes de septiembre, un 7% en el mes de octubre, un 7% en el mes de noviembre y un 7% en el mes de diciembre sobre la base del mes de julio. El primer acuerdo, se había hecho sobre la base del mes de enero. Todos estos acuerdos se hacen sobre la base del salario del mes de julio va a tener esta recomposición que lleva casi al 100% el incremento entre enero y diciembre».

Además «prevé una reunión el 30 de octubre para revisar este acuerdo para ir evaluando, obviamente con una situación inflacionaria que, si bien entendemos que se puede contener, que puede tener una desaceleración la inflación que se está llevando adelante, requiere una seriedad de poder tener una etapa ya acordada de revisión para justamente evaluar el salario de los trabajadores y cómo viene evolucionando este flagelo de la inflación».

Logros para la Administración Pública

“Es la continuidad del gran logro para la Administración Pública, con la inclusión de los sectores que faltaban y el aumento salarial para todos los empleados públicos, incluidos los jubilados, de un 7% al básico tomando el de julio durante todos los meses de la segunda parte del año. Además, incluimos la cláusula para volver a reunirnos en octubre para analizar si hay que realizar un ajuste para no quedar debajo de la inflación”, indicó el secretario General de ATE, Guillermo Quiroga.

Asimismo, Quiroga explicó que “el aumento sería de un 35% para la segunda parte del año y alcanzaría a 45.000 mil empleados públicos activos y más de 18.000 jubilados, entonces el impacto sería en alrededor de 63 mil agentes. Ya en el sueldo de este más va a haber diferencias por los acuerdos firmados anteriormente y con esta nueva firma se verá reflejado en el básico y sueldo de bolsillos con el sueldo de agosto en el mes de septiembre. Además, va a impactar fuertemente a partir del nuevo convenio colectivo de trabajo firmado recientemente”.

“Era una deuda que se tenía entre los distintos gobiernos con los trabajadores”

Por su parte, Cristian Salazar de UPCN, indicó que este aumento mes a mes tiene «una cláusula de revisión en el mes de octubre, lo cual para nosotros es importante porque es la salvaguarda en el caso que las variables económicas nos den una inflación muy superior, de poder corregir antes de fin de año los valores».

«Celebramos el nuevo convenio para la Administración Pública el cual busca unificar de alguna manera los ingresos de los trabajadores de los distintos organismos. Hoy por hoy la verdad es que hay una gran diferencia y una gran inequidad también, por así decirlo, entre lo que cobran los distintos organismos y su personal. Por eso una de las cuestiones que es importante del nuevo convenio es esto, que lo que busca es unificar y que el administrativo de un organismo cobre lo mismo en cualquier lado que se desempeñe. Y así lo mismo un técnico, un idóneo, un profesional, que haya una uniformidad de la cuantía en cuanto a los ingresos», señaló el gremialista.

«El convenio es histórico, primero y primordial porque después de 40 años nos sacamos de encima, por una forma de decirlo, un estatuto que era de una época nefasta de nuestro país. Segundo, porque era una deuda que se tenía entre los distintos gobiernos con los trabajadores, que ya realmente los compañeros cuando le hablábamos del nuevo convenio no nos creían porque era cierto, se había intentado muchísimas veces y nunca se había concretado. Esto fue un trabajo que desde UPCN nos propusimos allá por el 2019 que nos íbamos a dar un convenio. Hubo momentos donde avanzamos mucho, otros que se estancó, pero siempre tuvimos el horizonte y la bandera que yo me propuse cuando me hice cargo de la organización en Chubut, el cual es reivindicar el sector de la ex-1987, para nosotros el sector más postergado y olvidado de la administración pública», indicó Salazar.

—