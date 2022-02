Arcioni firmó convenio para dotar de infraestructura eléctrica a la urbanización de Valle Chico en Esquel

La obra, de mucha importante para la ciudad cordillerana, permitirá brindarles servicios a más de 800 familias de esa zona.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó este miércoles el convenio para la ejecución del “Proyecto y Construcción de infraestructura eléctrica y de nexos para la urbanización de Valle Chico en la ciudad de Esquel”, el cual será financiado por recursos del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI).

Cabe mencionar que para concretar el mismo, el Gobierno de la Provincia viene trabajando en conjunto con la Municipalidad de Esquel para dotar de infraestructura al sector de esta localidad cordillerana con la idea de llevar adelante un plan de urbanización.

De dicho acto, que se desarrolló en instalaciones del Ministerio de Economía, el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Esquel, Sergio Ongarato; los ministros de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; y la gerenta General del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni.

Al respecto la gerenta General del IPVyDU, Ivana Papaianni contó que “como nos ha instruido el Gobernador Arcioni, desde el Instituto venimos trabajando en la infraestructura de los servicios, a través de una empresa contratista, para Valle Chico en la localidad de Esquel, pero esto se ha dilatado, por tener invasiones en la traza donde van los mismos, lo que ha generado que tengamos que modificar por segunda vez el proyecto inicial y que la empresa no pueda avanzar con las obras”.

Más de 800 familias beneficiadas

En el mismo sentido, la funcionaria provincial explicó que “la Provincia transfiere los montos económicos correspondientes al municipio local, para que pueda finalizar estas obras de servicios en tiempo y forma, la cual no solo beneficiará a las 108 familias que viven allí y ya cuentan con sus viviendas, sino también a otras 700 que en un futuro se van a radicar allí dentro de un plan de urbanización que se está desarrollando; lo cual serían más de 800 familias beneficiadas”.

Un problema de hace 7 años

Por su parte, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se mostró “muy contento y satisfecho por esto, ya que es un problema que tenemos en Esquel que tiene origen hace más de 7 años, y que por diversos motivos técnicos, de ocupaciones de terrenos donde iba la traza del tendido eléctrico, la inflación alta, redeterminación de precios, fueron pasando los años”.

“Ante todos estos inconvenientes nos pusimos en contacto con el IPVyDU con quienes empezamos a buscar la solución y hoy firmamos en un tiempo muy corto la posibilidad de contar con una infraestructura electica que contemple el crecimiento del lugar”, detalló el Intendente.

Asimismo, el mandatario municipal repasó que “hoy las viviendas inauguradas recientemente están conectadas a una red rural que tiene poca capacidad, y no contempla el crecimiento de Valle Chico donde se planifican 700 lotes, ya tenemos adjudicados 107 a vecinos y 205 a varios gremios que no pueden acceder al terreno porque no están terminados los servicios”.

A su vez, Ongarato expresó que “los costos son a precio dólar y cambian permanentemente, se trabaja desde hace un mes en el proyecto definitivo y esperamos tenerlo en las próximas semanas concluido. El convenio que acabamos de firmar permite desvincular la empresa de la obra y poder encararla desde Esquel con la Cooperativa y la Municipalidad”.