Arcioni: «Este es un claro ejemplo de cuando entendemos la política como solución para todos»

Así lo indicó el Gobernador del Chubut, al dejar reinaugurado junto a Filmus y Sastre el Ecocentro Pampa Azul de Puerto Madryn. «En el 2021 nos trajeron la propuesta, nos pusimos a trabajar y no dudamos en ponerlo en valor de forma inmediata», sostuvo el mandatario.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este viernes junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, el vicegobernador, Ricardo Sastre y el intendente local, Gustavo Sastre, la reinauguración del “Ecocentro Pampa Azul” en Puerto Madryn que albergará a la muestra dedicada a crear conciencia sobre la riqueza y las posibilidades que ofrece el Mar Argentino.

Se trata de un centro de interpretación, investigación, educación y arte costero-marino que opera con autonomía funcional y financiera, y cuenta con un consejo directivo conformado por representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia del Chubut y de la Municipalidad de Puerto Madryn.

En su discurso, el gobernador Arcioni indicó que “me quedo con palabras de soberanía, la puesta a los investigadores, el trabajo en conjunto, articulado, con interpoderes, interministerialemente, muchas veces queda desde lo discursivo, porque no se entiende la política. La política es cumplir con la palabra, con los objetivos que nos imponemos. En el 2021, a través de una propuesta que trajo Gustavo Sastre, nos pusimos a trabajar y no dudamos en ponerlo en valor de forma inmediata. Y lo hicimos entre el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal”.

“Este es un claro ejemplo de cuando entendemos la política como solución para todos. Este Ecocentro lo conocemos, no solo es para los vecinos de Madryn, sino para todos los argentinos y extranjeros que hoy vienen. Chubut está tomando seriamente al turismo como una industria y lo vemos con los reconocimientos de la ley de turismo, la Agencia Chubut Turismo”, expresó el mandatario provincial.

Al mismo tiempo, manifestó que “Puerto Madryn siempre fue cabecera para mostrar sus riquezas, toda nuestra provincia es hermosa y tenemos algo muy importante que es el recurso humano, los científicos, los investigadores que en forma silenciosa aportan ese granito de arena para que nos sintamos orgullosos de nuestra provincia”.

Soberanía

El ministro Filmus por su parte, señaló: “Cuando nos propusieron mejorar el Ecocentro, el cual había jugado un papel importantísimo durante estos 20 años gracias a todos los aportes de la provincia, del municipio, y de la fundación, dijimos: ‘por supuesto que sí’, pero no imaginamos que al poco tiempo, es decir un año después, estar acá inaugurando una muestra tan hermosa y la recuperación edilicia de este espacio, que realmente tiene una importancia estratégica”.

“Nuestra idea es que Argentina tiene que ejercer su soberanía sobre el espacio que le corresponde, eso nos va a dar mayor legitimidad sobre nuestro reclamo por nuestras Islas Malvinas, no podemos tener mucha legitimidad si los espacios que nos corresponden no son ocupados, históricamente. Somos un país que le dimos la espalda al mar, y la verdad que hay riquezas, tiene un valor estratégico, es hoy un lugar de disputa mundial, y Argentina tiene que afirmar su soberanía allí, y la mejor forma es la Ciencia y la Tecnología. El programa Pampa Azul es científico tecnológico, por eso pido un aplauso a los científicos, que hacen posible con la fuerza de la Armada, y distintos organizaciones con el INTI, entro otras, que nos reunimos en la Antártida hace poco para afirmar nuestra soberanía, porque entendemos que hoy no pasa por los sables, por las armas, sino por la Ciencia y la Tecnología, valoramos mucho el aporte de la Provincia del Chubut, y del municipio, que estemos trabajando los tres niveles al mismo tiempo, juntos y en una misma dirección también es todo una señal y vamos a profundizarla”, menciónó.

Filmus indicó que “esperamos que miles de chicos puedan admirar Puerto Madryn y que una de sus atracciones sea el Ecocentro, y si alguno de ellos pasando por acá se le despierta la vocación por el mar, por la investigación científica, nuestro objetivo va a estar cumplido. Nuestro futuro está en el mar, y la Provincia del Chubut lo tiene más claro a esto, que mira al mar y que tiene una mayor preocupación. Por eso valoramos estar aquí, y nos comprometemos a que este tipo de iniciativas continúen, vamos a seguir invirtiendo en Ciencia y Tecnología en la provincia porque tienen una potencialidad enorme, venimos hablando de la transición energética y Chubut puede ser una de las capitales de la Argentina que es una demanda mundial, y con desarrollo tecnológico propio, no queremos comprar las cosas ya hechas, queremos generar trabajo y tener nuestra propia posibilidad de desarrollo”.

Lugar emblemático de Puerto Madryn

En tanto, el intendente Sastre agradeció a los presentes y manifestó que “nos embarga la alegría, que esperamos muchísimo tiempo, en una decisión que no fue fácil cuando el privado tomaba la decisión de dejar este sitio pero que para los madrynenses es un lugar tan importante y tan emblemático de la ciudad y tomamos, como es costumbre, un desafío más y decidimos llevarlo adelante”.

“Nosotros estamos para gestionar. Con Noelia (Corvalán Carro) habíamos empezado a llevar adelante esta posibilidad y con uno de los primeros con los que me fui a reunir fue con el señor Gobernador, y me dijo “no dudes un instante, yo te voy a acompañar, esta obra se tiene que volver a poner de pie y tiene que volver a ser un lugar como los madrynenses desean”, expresó Gustavo Sastre.

Además, hizo hincapié en que “nuestra idea sin el acompañamiento de Mariano Arcioni y Daniel Filmus no la hubiésemos podido llevar adelante, y hoy Puerto Madryn ha recuperado un lugar emblemático. Era muy lindo, hoy es mucho más lindo y es para que todos los madrynenses y los turistas que llegan a nuestra ciudad lo puedan disfrutar. No nos vamos a quedar simplemente con eso, hemos decidido también llevar adelante con las distintas secretarías que a partir de ahora todas las colonias municipales tengan el paso obligado para que vengan a conocer nuestro Ecocentro Pampa Azul y, por supuesto, para que sea una apertura para toda la sociedad. No puede haber un madrynense ni un vecino de la comarca sin conocer este sitio tan emblemático para toda la Provincia”.

Jerarquización del Mar Argentino

En tanto, el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y presidente del Consejo de Administración de la iniciativa “Pampa Azul”, Pablo Núñez, destacó el “haber llegado hasta este punto, en un trabajo cooperativo y generoso de las tres partes”.

En ese sentido, el funcionario reconoció que “cuando llegó la primera idea del Municipio y de la Provincia de hacer el Ecocentro, la verdad que no se dudó ni un minuto”. Y aseguró que “es una oportunidad muy importante por diferentes factores, ya que no tenemos tantos lugares como éste para poder contarle a la sociedad lo que hacemos”.

Señaló que, a través de la iniciativa, se apuesta a “jerarquizar la investigación que hacemos en el mar”, así como “revalorizar el rol del mar como un territorio, desde el turismo, lo social, lo productivo, la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico”.

Núñez precisó además que “desde Pampa Azul estamos en estos últimos dos años invirtiendo más de 1.000 millones de pesos, recuperando la falta de inversión de los últimos años en el mantenimiento de buques, en proyectos de investigación y en becas para estudiantes de grado”.

Trabajo entre Nación, Provincia y Municipio

El presidente del Consejo de Administración del Ecocentro Pampa Azul, Diego González, manifestó que se trata de “una obra hermosa, pensada para que sea un espacio público y para que la puedan disfrutar todos”.

Sostuvo que “el intendente nos marcó lineamientos claros. El primero que debía ser de la gente, para que se apropie y sea parte de este espacio; el segundo que sea autosustentable y el tercero, que funcione con las tres patas, Nación, Provincia y Municipio”.

En ese sentido, González remarcó que “la presencia del ministro, el gobernador y el intendente hoy marcan ese rumbo”.

Presentes

También estuvieron presentes en el acto la viceintendenta local, Noelia Corvalán Carro, el secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del Chubut, Mauro Carrasco, el presidente del Consejo de Administración del Ecocentro Pampa Azul, Diego González, representantes del Consejo de Administración de “Pampa Azul”, el coordinador de Municipios de la Región Patagónica del Ministerio del Interior de la Nación, Emanuel Coliñir, el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y Presidente del Consejo de Administración de la iniciativa “Pampa Azul” Pablo Núñez.

Además del coordinador ejecutivo del Comité Interministerial de la iniciativa “Pampa Azul” y representante titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación ante el Consejo Directivo del Ecocentro “Pampa Azul”, Juan Emilio Sala, estuvieron presentes los miembros suplentes del Consejo Directivo: María Méndez por Nación, Paula Alvarado por la Provincia del Chubut, Diego Lacunza por el municipio de Puerto Madryn, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, (Armada Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de la Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia del Chubut, Bomberos Voluntarios, Veteranos de la Guerra de Malvinas de Puerto Madryn).

La presidenta del Directorio de CONICET, Ana María Franchi, el director del CCT-CONICET CENPAT, Rolando González José, la directora Nacional de Desarrollo de Museos, Exposiciones y Ferias Guadalupe Díaz Constanzo, directores y directoras de unidades ejecutoras de CONICET-CENPAT; funcionarios y funcionarias de organismos nacionales ANSES, AFIP, Migraciones, PAMI, Secretaría de Pesca, integrantes de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad del Chubut.

Representantes de la Administración Portuaria, Ente Mixto de promoción turística de Puerto Madryn, guías profesionales del Chubut, buzos pioneros.

—