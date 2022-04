Arcioni encabezó la presentación del Telebingo Deportivo en Puerto Madryn

El cartón costará 1000 pesos y se sorteará el 26 de junio. Participarán todos los clubes de la provincia, recibiendo el 70% del valor del cartón.

El gobernador del Chubut Mariano Arcioni encabezó esta tarde junto al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, la presentación del Telebingo Deportivo Solidario que se sorteará el 26 de junio con importantes premios en efectivo.

De la presentación realizada en el club Ferrocarril Patagónico participaron además el vicegobernador Ricardo Sastre, el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Luis María Aguirre, de Chubut Deportes, Gustavo Hernández; el presidente del club anfitrión, Ricardo Sales, instituciones deportivas, deportistas, niños, niñas y adolescentes.

El cartón costará 1000 pesos y del sorteo participarán todos los clubes de la provincia, recibiendo el 70% del valor del cartón. Está previsto que, en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ronda se sortee un millón de pesos en efectivo y habrá un sorteo solidario de 1.500.000 pesos.

El mandatario provincial tomó la palabra y señaló que “hoy estamos en Puerto Madryn anunciando el Telebingo Deportivo; la semana anterior fue en Comodoro Rivadavia, y la semana que viene será en la Comarca Andina”.

“Lo importante es que llegamos a los clubes que no tienen la personería jurídica, a través de los municipios, para poder llegar a absolutamente todos los clubes”, destacó el Gobernador, y agregó “esto es luego del esfuerzo que ha realizado una institución como lo es Lotería del Chubut, que pasó por momentos difíciles y que hoy es una institución que está totalmente saneada, y devuelta para poder ayudar, como en este caso con el Telebingo Deportivo a todos los clubes”, indicó Arcioni.

Asimismo, manifestó que “hemos destinado una suma importante para regularizar la situación de muchos clubes, el tema deportivo es una prioridad en nuestra gestión, porque como dice el amigo Ricardo Sastre, cuando un niño está en un club es un niño menos en la calle. Nuestra función como Estado es acompañar y reitero, en épocas difícil no lo dejamos de hacer, hicimos más de lo que podíamos hacer inclusive, siempre prestando atención al deporte”.

Rescató que “Lotería está una institución más que hemos saneado de una deuda de más de 120 millones de pesos y se canceló todo. Crisis pandemia y hoy cumpliendo una función de ayuda directa, con la cuarta edición del Telebingo deportivo. Y recuerdo las reuniones con los dirigentes deportivos, cuando era vicegobernador, sobre la idea del Telebingo. Sorteamos muchos obstáculos, y hoy es una realidad. Ayuda muchísimo a los clubes, y los dirigentes deportivos lo saben mejor que nadie.

“El agradecimiento que recibimos de los clubes de barrio, algunos con su documentación al día, y otros dedicados a las niñas y los niños, no tienen el tiempo para llenar las tediosas planillas, balances, que como escribano hacía. Lo cierto es que podemos llegar a todos y cada uno de los clubes, estamos llegando –y esto es importante- a las instituciones que no tienen la documentación al día. Y estamos hablando de más de 400 instituciones deportivas, de las cuales hay aproximadamente 270 instituciones registradas”.

En esta línea, Arcioni destacó: “Hemos destinado una suma muy importante de dinero para regularizar los clubes, y a medida que lo realicen, puedan acceder a muchos beneficios, no solo del estado provincial y municipal, sino también de lo que se denomina responsabilidad social empresaria. Por ello es muy importante colaborar de esta manera”.

Recordó, además, que “el tema deportivo es una prioridad, y agradezco a Ricardo Sastre que al conformar el equipo de Gobierno haya propuesto a Gustavo Hernández para hacerse cargo de la cartera de Deportes, y quien supo rodearse de un equipo maravilloso. También, agradecer el trabajo descomunal del equipo de Lotería del Chubut porque teníamos muchos problemas financieros, y se pagó hasta el último centavo”

“Saneamos otras instituciones, es algo que nos caracterizado, que nunca bajamos los brazos, cuando no tenemos ingresos y tenemos una responsabilidad muy grande, detrás más de 600 mil chubutenses, y así se trabajó en Lotería, con Luis María Aguirre, Francisco Salto y los delegados del organismo”.

“Quiero destacar que en lo deportivo no tiene que haber política partidaria, tiene que haber voluntad de ayudar –prosiguió el mandatario- porque, como lo dijo el vicegobernador cuando un niño está en un club, es un niño que no está en la calle. Y es deber del Estado estar acompañándolos, y más aún en los tiempos difíciles. Recuerden que en época de pandemia, habremos demorado un mes más, pero nunca dejamos de acompañar a las entidades deportivas. Aún con lo que podíamos, y siempre prestando atención. Y por eso, nunca jamás la política partidaria se tiene que involucrar en un club. Sí, la política de Estado y esta es nuestra obligación. No tiene que haber grieta, jamás me involucraría de una manera que ataque las buenas intenciones de dirigentes, adolescentes y niños que están practicando deportes”, sentenció

Repasó que “hoy estamos los Juegos Comarcales, los Juegos Comunales, estuvimos presentes en los Juegos de la Araucanía Regional, en los Juegos Evita. Pusimos en condiciones dos colectivos que estaban destrozados, desmantelados, y compramos cuatro unidades más, y avanzamos con un proceso de licitación por tres colectivos más para Chubut Deportes, todo a disposición de los clubes, porque uno de los problemas eran los traslados. Vamos a llegar a los diez colectivos, y a medida que los vamos adquiriendo, estamos haciendo frente a la necesidad de más de 400 instituciones”.

Apoyo al deporte

En tanto, el intendente Gustavo Sastre indicó que “me es muy grato ser receptor de algún tipo de ayuda cuando de clubes se trata. Siempre tengo en claro que nunca me voy a despegar de la dirigencia deportiva, nunca se va a terminar de valorar a un dirigente deportivo como se debe, nunca le alcanza la plata, nunca se va a su casa tranquilo, estamos a cargo de muchos niños, adolescentes, nunca saben lo que cuesta mantener una institución. Quiero agradecerte Mariano, Gustavo, Luis María siempre que es una ayuda a un club, bienvenido sea”.

Regularización de instituciones deportivas

Por su parte, Gustavo Hernández agradeció la presencia de las autoridades y manifestó que “ustedes representan a casi 20 mil personas, sean atletas, padres, nietos o abuelos, este Telebingo llega a todos los rincones de la provincia, a las escuelas deportivas, de atletismo, ciclismo o automovilismo, está reglamentado y por eso se entregan a los clubes que están con los papeles en regla, y luego cada municipio lo entregará a quienes no lo estén. Por ellos también estamos trabajando, para que todos los clubes estén al día. Esas son las cosas que a veces no se ven, pero tienen que saber la inversión millonaria que estamos llevando a cada institución para su regularización”.

Además, recordó que “dentro de pocos días entregaremos 12 millones de pesos a 56 clubes de la provincia. Firmaremos con la Universidad una tecnicatura en deporte que será una de las herramientas más importantes que dejaremos en esta gestión en materia deportiva”.

Acción Social

A su vez, Luís María Aguirre agradeció a los deportistas “por haber estado durante la pandemia, donde atravesamos varios momentos difíciles. Por inculcar los valores a los más jóvenes. Por el esfuerzo que se realiza día a día para transmitirlos a la sociedad y que lo hacen grande a uno. Agradecer al Gobernador Arcioni por la confianza que tuvo hacia Lotería, donde hoy, luego de una pandemia y una crisis económica, hemos recuperado a la Lotería para hacer una acción social directa”.

Agradecimiento

Ya sobre el final de la presentación, Ricardo Sales agradeció a los funcionarios provinciales y municipales, afirmando que “para nosotros es una oportunidad de tener un ingreso muy importante, porque todos los clubes funcionan por intermedio de subcomisiones, intentando recaudar dinero, y nos hemos vuelto expertos en ofrecer sorrentinos, pollos y rifas. En cambio, el Telebingo Deportivo nos brinda otro tipo de ingresos”.

“En nombre de los clubes y organizaciones deportivas, agradezco por no haberse olvidado de los clubes de la Provincia, porque creo que es fundamental para las chicas y los chicos que se desarrollan dentro de nuestras instituciones. Lo primero que tenemos que ser los clubes es ser agradecidos, y creo que todos los que fuimos a pedir una ayuda, recibimos una ‘mano’. Los clubes trabajamos, pero a veces, no nos alcanza para todo lo que hay que hacer, y ahí es donde necesitamos una ‘manito’. Como representante del club Ferro no nos sentimos solos, y espero que todos los clubes sientan lo mismo”, finalizó.

