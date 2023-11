Arcioni: “En un día histórico, Chubut recuperó una importante empresa gracias al esfuerzo de los trabajadores y de un Estado presente”

Con la presencia del gobernador Arcioni, este miércoles se firmó la escritura y se cerró el proceso de compra de la ex Lanera Austral. Operarios de la empresa agradecieron al mandatario provincial y el equipo productivo del Gobierno que aportó desde 2021 hasta la fecha más de 24 millones de pesos. “Hay que mostrar lo que significa un Estado que tiene que estar acompañando y tendiendo una mano, como lo hemos hecho y como lo han hecho ustedes”, afirmó el Gobernador.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acompañó este miércoles a referentes y operarios de la Cooperativa de Trabajo Lanera Trelew Limitada que, tras ocho años de lucha, cerraron el proceso de compra y lograron la titularidad del predio donde actualmente funciona la Planta Textil.

Invitado especialmente por los responsables del emprendimiento, el mandatario participó en horas de la tarde del acto de firma de escritura de la ex Lanera Austral junto al ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; el presidente de la Cooperativa, Marcelo Jodar; el Coordinador Técnico de la Cooperativa, el ingeniero Rubén Contreras; el intendente electo de Trelew, Gerardo Merino; concejales; funcionarios trabajadores e integrantes de las 42 familias que dependen de la actividad.

De esta manera, la escribana adscripta de Gobierno, Soledad Ibáñez González, realizó la lectura del acta de traspaso de titularidad del predio, y se llevó a cabo la firma por medio de las autoridades presentes.

En 2015, la Lanera Austral -empresa que por más de 65 años se había dedicado al procesamiento y comercialización de lana en Trelew- presentó quiebra. Ocho meses después, un grupo de operarios conformaron la Cooperativa de Trabajo Lanera Trelew Limitada, para trabajar con lana merino y subproductos.

Desde entonces, los cooperativistas iniciaron un proceso de lucha para sostener, hacerse poseedores de la fábrica textil y garantizar los puestos de trabajo. En ese marco, y por decisión del gobernador Mariano Arcioni, el Estado Provincial –a través del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Trabajo- los asistió económicamente y acompañó con un proyecto integral de aprovechamiento de la lana merino.

“Día histórico”

Al respecto, el gobernador, Mariano Arcioni, aseguró que “estos ocho años significaron mucho, porque comenzaron 18 trabajadores y hoy son alrededor de 40 y ya están pensando una proyección. Fueron momentos muy difíciles donde habían quedado totalmente desamparados, y todo ese proceso se fue dando en momentos muy complicados en cuanto a la situación política, económica y financiera. Pero quiero resaltar que entre todos salimos adelante, con aportes de Provincia y de Nación, pero lo más importante es el esfuerzo de los trabajadores y todo el equipo que logró esto y que hizo posible que sea la primera empresa recuperada de la provincia”.

Continuando, el mandatario provincial destacó que “esto significa el presente para un futuro, más que nada para una cooperativa y para mí es una emoción muy grande que me inviten a compartir su logro, porque esto no es el logro de uno que simplemente aportó lo que tenía que aportar, por eso disfruto de este momento, más cuando en esta época se habla de la intervención o no de un Estado y ustedes son un ejemplo para mostrar”.

“Entonces, simplemente hay que mostrar lo que significa un Estado que tiene que estar acompañando y tendiendo una mano, como lo hemos hecho y como lo han hecho ustedes. Y por sobre todas las cosas, acompañar el futuro, la esperanza y ese sueño que hoy es una realidad. Hoy es un día histórico y que me hayan permitido compartir esta alegría y esta emoción, para mí es un orgullo”, finalizó Arcioni.

“Trabajando unidos las cosas funcionan”

A su turno, el presidente la Lanera Trelew Marcelo Jodar, recordó que “fueron ocho años durísimos, donde trabajamos día a día sin saber que nos iba a deparar el destino, pero hoy pudimos lograrlo, después de una lucha muy grande y por eso quiero reconocer a mis compañeros por el esfuerzo que pusieron este tiempo y que seguramente vamos a tener que seguir en ese camino porque esto es el principio de algo muy lindo”.

“Nosotros tenemos que destacar que ya estamos grandes, y trabajamos para dejar una empresa, una planta textil recuperada para la gente joven y una cooperativa más en Chubut. Somos los primeros y vamos a dejar puestos de trabajo en la ciudad y eso nos tiene que enorgullecer y con esto demostramos que trabajando seriamente y unidos, las cosas funcionan”, mencionó el referente de la Cooperativa.

“Estamos acá gracias a un Estado Provincial presente”

Seguidamente, Rubén Contreras aseguró que «esta es la culminación de un proceso demasiado largo, los protagonistas son sin duda los integrantes de la Cooperativa Lanera Trelew. Al momento de la quiebra, decidieron recorrer un largo camino entendiendo que en el cooperativismo y asociativismo había una alternativa a las opciones del esquema normal en el que nos movemos, y generaron una alternativa».

«Nadie se salva solo, esto es producto de la sumatoria de cada uno y dentro de las posibilidades, porque fuimos ante el Gobierno Provincial y Nacional, que nos dieron hasta donde se pudo, y también tuvimos que poner la parte que le corresponde al sector privado. Todo un proceso autogestivo, en donde nunca nos sentimos solos», resaltó.

Contreras destacó que “lo hablé con el gobernador Arcioni, y uno de los primeros fondos para la recuperación de las líneas vino de la Provincia. Después hablamos con el secretario de Trabajo e hizo un importante aporte para la maquinaria que recibimos, y del Gobierno Nacional también recibimos aportes. El Estado estuvo presente y nos ha permitido estar donde estamos”, finalizó.

Asistencia y acompañamiento del Estado

En 2021 el Gobierno del Chubut entregó un Aporte No Reintegrable por 4,5 millones de pesos para su “proyecto integral de la recuperación, competitividad e integración de la cadena de valor de lanas y fibras”.

Gestionado por Provincia, en septiembre de 2022 se entregó un aporte del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de 1.528.477 pesos para la realización del “Seminario de Oportunidades y Desafíos del sector ovino y caprino regional. Cadenas de valor de lanas, fibra, carne y cueros”, desarrollado en Trelew.

En tanto, entre octubre de ese mismo año y abril de 2023, se otorgaron subsidios por más de 18 millones de pesos, 7 de ellos para la adquisición de equipamiento (conera y equipo finisseur para el proceso de hilado).

Además, el Gobierno Nacional entregó una serie de aportes como el del Programa REDECO vinculado a Empresas Recuperadas, por un monto de 20.000.000 de pesos para compra de insumos y repuestos. El Ministerio de Agricultura les otorgó 35.000.000 destinados a la compra de lana y, a fines de octubre, se aprobó un financiamiento desde la DIPROSE – Programa AgroXXI por 80.000.000 de pesos para la mejora de infraestructura y equipamiento.