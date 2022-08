Arcioni: “En Comodoro Rivadavia tenemos 3.300 millones de pesos en obras”

Lo señaló el Gobernador al encabezar la apertura de sobres para importantes obras en los Hospitales General Alvear y Regional de Comodoro Rivadavia, y la construcción de la Escuela de nivel inicial N° 494 de Sarmiento._

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este viernes la apertura de sobres de tres importantes licitaciones públicas en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Allí, el mandatario provincial expresó que “el país está pasando por momentos difíciles y la provincia no es ajena a eso, pero siempre es un paso más, con la frente en alto, trabajando en conjunto día a día y haciendo frente a los problemas”.

El acto se realizó en el Salón Patagonia del Hotel Austral de la ciudad petrolera, y participaron el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera; el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; el secretario de Coordinación de Gabinete municipal, Gustavo Fita; el secretario general de UOCRA Comodoro Rivadavia, Raúl Silva, los directores de los hospitales Alvear, Gustavo Blanco, y del Regional, Eduardo Wasserman; empresarios, entre otros presentes.

*“3.300 millones de pesos en obras, ejecutadas y en ejecución”*

El Gobernador tomó la palabra, se dirigió a los presentes y aseguró que “repasando las obras en Comodoro Rivadavia, tenemos 3.300 millones de pesos en obras, ejecutadas y en ejecución. Esto a uno lo llena de satisfacción. Quiero destacar la tarea de Daniel Boudargham -Director de Obras Públicas de la Provincia- por el esfuerzo que hace con todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar en Comodoro y sobre todo en materia escolar y salud pública, dos pilares que siempre es un tema problemático”.

Y recordó que “el Hospital Alvear, que lo veo prácticamente terminado, antes era una obra que se había paralizado. Entonces dijimos que la íbamos a terminar y lo logramos, como también estamos trabajando para nuevas obras en el Hospital Regional, próximamente inauguraremos el Hospital de Las Plumas, en Lago Puelo hay avances muy importantes en ese nosocomio, también estamos pronto a licitar para equipar el nuevo Hospital de Trelew, y pronto estaremos dando novedades para Comodoro en materia de salud”.

En relación a la Escuela, Arcioni sostuvo que “realmente me llena de orgullo que haya salido el requerimiento rápidamente, próximamente estaremos reunidos con el Ministro de Nación para tener la escuela técnica en Sarmiento, la primera que realizaremos en Chubut y es algo sumamente importante”.

“Quiero agradecer a todos, a los directores del Hospital Alvear, que siempre ponen el pecho defendiendo la salud pública y sobre llevando los contratiempos diarios. Mi agradecimiento eterno con su compromiso que tienen con la salud. Y a mi amigo intendente siempre reconociendo el esfuerzo y tirando para adelante del mismo carro. Es la única manera de la que podemos salir adelante”, sostuvo Arcioni.

Y continuó: “el egocentrismo y egoísmo en la política, no nos va a llevar a ningún lado. El país está pasando por momentos difíciles y la provincia no es ajena a eso, pero siempre es un paso más, con la frente en alto, trabajando en conjunto día a día y haciendo frente a los problemas. Y como siempre digo, a los problemas hay que llevarlos por adelante, no quedarse escondido”.

*“Momento emotivo”*

En tanto, el intendente Balochi destacó el nivel de inversión en esta obra educativa para que la Escuela cuente con edificio propio. «Este es un momento emotivo para nosotros. Sabemos del esfuerzo que requiere trabajar en Educación y agradecemos que Sarmiento tenga las condiciones que tiene que tener junto a otras obras que se proyectan», destacó.

*Licitaciones*

La apertura de los sobres estuvo a cargo de la escribana adjunta de Gobierno, Carolina Guinle.

Dos ofertas se presentaron para concretar la obra “Renovación en Hospital Alvear- sectores cocina y mantenimiento”. Transredes ofertó 229.551.034,84 mientras que Edisud hizo lo propio con 302.291.717,70. El objetivo es la renovación del Hospital General Alvear, un edificio de valor histórico, ampliado y recuperado.

Continuando con la segunda etapa del master plan se procederá a refaccionar el área de lavadero para que funcione correctamente y se demolerá el área de mantenimiento y depósitos existentes, así como también la cocina existente. Luego se realizara la obra nueva de cocina y área de mantenimiento.

La obra incluye el tratamiento de los espacios exteriores con la ejecución de cordón cuneta, veredas, forestación, señalización y cercos; como así también, la ejecución de la infraestructura de servicios necesaria para abastecer los requerimientos de las nuevas instalaciones del edificio. Se deberá readecuar la planta de tratamiento cloacal existente a fin de recibir los desagües cloacales de la obra nueva.

Por su parte, la Licitación Pública Nº 10/22 para ejecutar la obra: “Hospital Regional – ampliación sala resonador”, consistirá en la ampliación del edificio del Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia que tendrá la función de alojar el nuevo Resonador Magnético y todos sus locales de apoyo. Transredes S.A. presentó una oferta de 39.388.896,76 mientras que AVR Construcciones no presentó el certificado de Cumplimiento Fiscal.

Finalmente, se procedió a licitar la obra de “Construcción Escuela de nivel inicial N° 494 de Sarmiento” con una oferta presentada por la empresa Ledesma y Cía. Por 142.831.293,37.

La Escuela actualmente comparte los espacios con la Escuela N° 28 durante el turno mañana y por la tarde con la Escuela N° 163. Actualmente cuenta con una matrícula De 114 alumnos.

El edificio será implantado sobre el terreno que actualmente se encuentra la Escuela N° 163. Se implantara sobre el margen derecho del lote en las intersecciones de la Calle Brown y la Avenida 12 de Octubre.