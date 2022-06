Arcioni compartió una jornada con adultos mayores, entregó aportes económicos y valoró “el trabajo que han hecho por nuestra provincia”

En el marco del «Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez», instituido el 15 de junio de cada año por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se realizó una jornada donde participaron unos 500 jubilados de Trelew. En la oportunidad, el mandatario provincial entregó subsidios y elementos a los Centros de Jubilados

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participó este miércoles del “Té Show para Adultos Mayores”, organizado en el marco del “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez”, con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la existencia de las diversas formas de abuso y maltrato que sufren los mayores.

El evento, que contó con la participación de cientos de adultos mayores de la ciudad, se llevó a cabo esta tarde en instalaciones del club Independiente de Trelew y fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de Chubut.

Acompañaron al mandatario la ministra de Desarrollo Social, Mirta Simone, los subsecretarios de Desarrollo Humano y Familia, Humberto Payllafil y Gabriela Ferrari; la directora Provincial de las Mujeres y Géneros y representante del Consejo Federal del Ministerio nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elba Willhuber; el presidente del Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut, Luís María Aguirre; el presidente del Club Atlético Independiente, Gustavo Flores; e integrantes de Comisión Directiva de Centros de Jubilados y Pensionados; instituciones y vecinos de diferentes localidades.

En la oportunidad, al dirigirse a los presentes, Arcioni expresó que “estamos disfrutando de una jornada maravillosa, si algo aprendí sobre todas las cosas es respetar a todos por igual, el respeto por la vida y por nuestros adultos mayores, nuestros abuelos y a todos los que hicieron posible el crecimiento de nuestra querida provincia, por todo lo que han aportado, con mucho esfuerzo, sacrificio y decir que tomamos esta posta de seguir trabajando para el bienestar absoluto de todos y cada uno de los chubutenses”.

“Tenemos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones el esfuerzo, la responsabilidad. Seguramente que cada uno tendrán una historia de vida, que han dado lo mejor de sí, si bien como hijos somos críticos de nuestros padres, es el ejemplo y el respeto que uno tiene hacia ustedes y nuestros adultos mayores, es lo que debemos transmitir a las nuevas generaciones”, manifestó el Gobernador.

El mandatario provincial realzó que “siempre cuando se negociaban las paritarias de los activos, luego para lo último se dejaba las mejoras salariales para los pasivos. Hemos hecho el esfuerzo para que para cada una de las negociaciones con los activos se replique automáticamente en la mejora con los salarios de los pasivos, porque es igualdad de derechos. Es una de las premisas que he impartido, si se conversa con los trabajadores activos automáticamente se tiene que trasladar a todos los pasivos”.

Luego sostuvo que “nunca bajamos los brazos, cuando uno sabe el norte y la responsabilidad de solucionar los problemas, no echamos culpas atrás. Se debe a lo que dije al comienzo, el ejemplo, me enseñaron a trabajar, siempre para adelante, que mañana va a ser mejor. El optimismo, levantarse todas las mañanas y enfrentar los problemas con responsabilidad y honestidad. Y a pesar de lo que pasamos y me acompañaron. No tengo más que palabras de agradecimiento y cada paso que damos lo damos con firmeza y mucho amor”.

Arcioni añadió que “estamos defendiendo la Caja, lo seguiremos haciendo, ya que estamos pagando la deuda histórica de muchos Gobiernos. Les debemos mucho respeto y reconocimiento. Saben del esfuerzo que estamos haciendo por ustedes quienes son ejemplo del esfuerzo y trabajo».

Por último, el Gobernador felicitó a la ministra Simone y equipo de Gobierno “por el trabajo que realizan no sólo en Trelew sino en cada una de las localidades. Reitero mi respeto por ustedes y sepan que tienen un Gobernador que tiene lo que hay que tener para sacar la provincia adelante”.

Día especial

Por su parte, Simone señaló que “agradecemos la presencia del señor Gobernador, hoy le contamos que cuando hacíamos la apertura del evento, lo primero que nos dijeron es que ‘se sentían bien tratados. En el Día del buen trato, decían que el Gobierno del Chubut los mimaba y los cuidaba. Como les dije hoy, es un placer que cada vez que levantamos en teléfono y hablamos con alguien, siempre nos escuchan”.

A su vez, Payllafil dijo sentirse “muy contento, orgulloso, feliz, gracias al Gobernador”, y dirigiéndose a los presentes afirmó: “Sin duda, es un día especial para ustedes, que han sembrado, trabajado, toda su vida para que quienes venimos detrás, con un poco menos de años, podamos disfrutar de todo lo que han construido en esta ciudad y en esta Provincia. Queremos agradecerles a todos, a los referentes de cada uno de los Centros de Jubilados, también al Consejo de Adultos Mayores, y por el acompañamiento. Este es un día muy especial y ustedes se merecen como este día, muchos días más”.

Agradecimiento

Por su parte, Silvia Matamala, presidenta del Centro de Retirados de Trelew indicó que “no esperábamos este aporte, es una sorpresa y estamos muy felices porque debemos arreglar varias cosas en el Centro Agradecidos al Gobernador y a la ministra por todo lo que nos brinda”.

Instituciones beneficiadas

En la oportunidad, a través del IAS-Lotería del Chubut, se hizo entrega de una heladera al Centro de Jubilados y Pensionados “Trelew”; un equipo de Audio para el Centro de Jubilados y Pensionados de la Policía del Chubut; un televisor inteligente 50” a AJURPE; y una máquina de tejer, al Centro de Jubilados y Pensionados “Esperanza de Vida”.

Asimismo, se entregó un televisor inteligente 50” al Centro de Jubilados y Pensionados de ATE; una heladera para el Centro de Jubilados y Pensionados Independientes “Dolavon”; una heladera para el Centro de Jubilados y Pensionados “Justicia Social”; un televisor inteligente 50” para el Centro de Jubilados y Pensionados “Amalia y Robin”; y, finalmente, una cocina industrial para el Centro de Jubilados Docentes.

Finalmente, el Gobernador Arcioni hizo entrega de un subsidio no reintegrable por $ 850.000 a cada uno de los Centros de Jubilados y Pensionados