Apoyo municipal a los alumnos de la escuela n° 132 de cerro radal para un proyecto educativo

La Dirección de Producción de la Municipalidad de Lago Puelo, visitó a la Escuela N° 132 de Cerro Radal para conocer en detalles las actividades productivas que se llevan adelante en el establecimiento, con el objetivo de avanzar en la colaboración para proyectos educativos.

Durante la visita, los representantes de la Dirección de Producción, acompañados por el vicedirector Ariel W. Mansilla, recorrieron las instalaciones, que incluyeron el invernadero, la huerta a cielo abierto y el patio escolar. Estos espacios son fundamentales para los talleres de huerta que la escuela ofrece, permitiendo a los alumnos y docentes desarrollar habilidades prácticas en producción de alimentos.

El equipo directivo de la escuela, encabezado por la directora Ana Mauro y el vicedirector Mansilla, resaltó la importancia de estas áreas no sólo como herramienta educativa, sino también para la generación de alimentos frescos. No obstante, señalaron la necesidad de contar con más herramientas y recursos para poder expandir, optimizar la producción y enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

La visita concluyó con el compromiso mutuo de trabajar en conjunto para apoyar y potenciar los proyectos productivos de la Escuela N° 132, reafirmando el valor de la colaboración entre las instituciones municipales y educativas provinciales para el beneficio de la comunidad, y en este caso de los más jóvenes.

