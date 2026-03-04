Ante el presidente de Uruguay y el canciller argentino, Torres destacó el potencial productivo y comercial de Chubut

El titular del ejecutivo provincial formó parte de una agenda organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, orientada a fortalecer los vínculos comerciales y promover inversiones. “Hoy Chubut en una de las provincias más competitivas y atractivas para las inversiones”, destacó el mandatario.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este miércoles de un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que contó con la presencia del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y del canciller argentino Pablo Quirno, junto a destacados empresarios de Argentina y la región.

La actividad, reunió también a representantes de los principales sectores productivos y financieros, así como a referentes de empresas y cámaras empresariales, con el objetivo de analizar las oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países.

Durante el encuentro, se abordaron distintas iniciativas orientadas a promover el desarrollo productivo, potenciar el comercio bilateral y consolidar espacios de cooperación entre el sector público y privado.

Fortalecimiento de los vínculos regionales

En ese marco, Torres destacó la importancia de consolidar la integración económica entre la Argentina y Uruguay, subrayando que la provincia del Chubut mantiene históricos vínculos con el país vecino y posee un enorme potencial para atraer inversiones en distintos sectores productivos.

“El fortalecimiento de los lazos comerciales y productivos entre nuestros países es clave para impulsar el desarrollo de nuestras regiones y generar nuevas oportunidades de inversión”, expresó el mandatario provincial.

Asimismo, Torres puso en valor el proceso de ordenamiento institucional y financiero que atraviesa la provincia, señalando que “Chubut hoy es una provincia con previsibilidad, con reglas claras y con una fuerte calidad institucional, condiciones fundamentales para seguir promoviendo la llegada de más inversiones”.

En esa línea, el gobernador remarcó que la actual gestión logró revertir indicadores que ubicaban a la provincia entre las más rezagadas del país en materia institucional y financiera.

“En poco tiempo pudimos pasar de estar entre las últimas provincias a posicionarnos entre las primeras en materia de calidad institucional, fortaleciendo además nuestra calidad crediticia, lo que hoy convierte a Chubut en una de las provincias más competitivas y atractivas para las inversiones”, afirmó.

El encuentro, organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, forma parte de una serie de actividades orientadas a fortalecer el diálogo entre el sector público y privado, promover la integración regional y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.



