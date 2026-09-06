Aniversario de El Hoyo: Torres firmó convenios para ejecutar obras de vivienda, gas e infraestructura en la Comarca



El Gobernador inauguró la nueva oficina del Registro Civil, entregó las llaves de su primera vivienda a dos nuevas familias y encabezó la apertura de una Casa Refugio para mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia. Además, firmó convenios para pavimentación, viviendas, extensión de la red de gas, puesta en valor del Museo Histórico y fortalecimiento de instituciones locales. “Estamos poniendo el eje en los servicios con obras fundamentales que, para muchos, no son redituables electoralmente, pero para nosotros son las más necesarias”, aseguró.



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este sábado el acto oficial por el 73° aniversario de El Hoyo, desarrollado en el predio deportivo de la localidad.



En el marco de la celebración, el mandatario inauguró la nueva oficina del Registro Civil local; entregó las llaves de su primera vivienda a dos familias de la comunidad; y encabezó la apertura de la Casa Refugio, destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.



Asimismo, y en el marco del Plan Galina, Torres firmó convenios para la construcción de viviendas, la pavimentación de arterias, la extensión de la red de gas, la puesta en valor del Museo Histórico y el fortalecimiento de la actividad turística, cultural y laboral de la localidad.



Acompañaron al titular del Ejecutivo el intendente de El Hoyo, César Salamín; los intendentes Matías Taccetta, de Esquel; Silvio Boudargham, de Cholila; Oscar Currilén, de El Maitén; Iván Fernández, de Lago Puelo; José Contreras, de Epuyén; y Bruno Pogliano, de El Bolsón, Río Negro; además de veteranos de Guerra de Malvinas, legisladores provinciales, ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete Provincial, autoridades municipales, concejales, representantes de instituciones educativas, sociales, culturales y deportivas, integrantes de organizaciones intermedias, autoridades de las Fuerzas de Seguridad, vecinos y familias de la comunidad.



El esfuerzo de los contribuyentes, reflejado en obras fundamentales



Torres recordó que, durante un acto anterior, “una vecina se me acercó y me dijo que hacía años que estaban esperando la obra del nuevo gimnasio municipal y que les habían mentido muchísimas veces”. En ese sentido, remarcó que “hoy estamos en el mismo escenario y ese gimnasio ya se está construyendo como corresponde y como se merece la localidad de El Hoyo”.



El mandatario también hizo referencia a los incendios que afectaron a la región durante el verano pasado y sostuvo que “tanto El Hoyo como la Comarca Andina son un ejemplo de superación”.



“Vimos cómo el intendente iba casa por casa, con lágrimas en los ojos, metiéndose en lugares muy complicados y haciéndolo por su pueblo, al mismo tiempo que se aguantaba agravios, difamaciones y oportunismos políticos”, expresó. Y agregó: “Hizo lo que tiene que hacer alguien que se dedica a gobernar: gestionar para la gente, sin pensar en el qué dirán ni en el costo político”.



Torres valoró el trabajo conjunto de los municipios de la región, la Provincia y la comunidad, y destacó que “obras como el soterramiento de la línea de alta tensión, la línea de El Coihue y el recambio de transformadores eran absolutamente impensadas hace algunos años y fueron posibles gracias al esfuerzo de los contribuyentes”.



“Ese esfuerzo permitirá que las localidades de la Comarca Andina puedan pensarse a veinte años o más, sin problemas de cortes de luz. Estas son las obras que hacen la diferencia, porque ya no son promesas: son una realidad”, afirmó.



La Comarca, ejemplo de superación y desarrollo



El Gobernador sostuvo que “la Comarca Andina es un ejemplo de superación y desarrollo” y destacó que, a través del Plan Galina, se avanza en obras estratégicas para garantizar la estabilidad eléctrica de toda la región, incluyendo a El Bolsón, en la provincia de Río Negro.



También puso en valor la ampliación de la Estación Transformadora El Coihue, la entrega de viviendas a familias de la localidad y el avance de la obra del nuevo gimnasio municipal.



“Se está ejecutando como corresponde el esfuerzo de todos los contribuyentes y los vecinos de El Hoyo ven resultados tangibles, en un momento económico complicado”, señaló Torres.



Obras educativas y acceso a los servicios



El titular del Ejecutivo se refirió además a la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Orientación Técnica Profesional N° 7727, que alcanzó un 50% de ejecución a mediados de este año y cuya inauguración está prevista para 2027.



“Es un proyecto que viene avanzando muy bien. Cuando la empresa a cargo tuvo problemas y la obra se frenó, se trasladó a otra empresa para garantizar su ejecución en tiempo y forma. Estimamos que el año que viene vamos a poder inaugurar uno de los colegios más importantes que va a tener la región”, indicó.



Torres también destacó las perspectivas para la próxima temporada turística y aseguró que las nevadas registradas durante el invierno brindan “tranquilidad y alivio” luego de la peor sequía de los últimos 60 años.



Finalmente, ratificó que la Provincia continuará priorizando las obras de servicios esenciales en la Comarca. “Estamos poniendo el eje en obras fundamentales que, para muchos, no son redituables electoralmente, pero para nosotros son las más necesarias, porque representan un acto de justicia para una región donde muchas familias todavía no tienen acceso al gas”, sostuvo.



En ese sentido, confirmó que se realizará una inversión importante en conexiones intradomiciliarias para ampliar el acceso al servicio.



Vivienda, servicios y espacios seguros



Durante la jornada, Torres firmó un convenio para la pavimentación con adoquines de distintas arterias de la localidad, la construcción de cinco viviendas y el mejoramiento de la infraestructura de servicios del Club Social El Hoyo.



Asimismo, rubricó acuerdos para extender la red de gas y poner en valor el Museo Histórico local.



Por otra parte, inauguró la nueva Casa Refugio, un espacio seguro, confidencial y transitorio para mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.



Cultura, capacitación y resguardo del patrimonio



El Gobernador también suscribió un convenio para el traslado y resguardo de la Canoa Monóxila, bien patrimonial recuperado que será incorporado al Museo Histórico local.



Además, se entregaron insumos, telas y un equipo de audio para el Ballet Municipal, junto con aportes destinados a la XXII Feria del Libro, a través de la Subsecretaría de Cultura provincial.



Desde el Instituto de Asistencia Social —Lotería del Chubut, se entregaron bienes de acción social a 14 instituciones de la localidad. A su vez, la cartera de Turismo rubricó un convenio marco para implementar el programa provincial “Chubut Innova Turismo”.



A través de la Secretaría de Trabajo, se firmó un acuerdo para capacitar a beneficiarios de la comunidad en viverización, jardinería y manejo de espacios verdes, y se entregó equipamiento para dos invernaderos.



Luego de la entrega de reconocimientos, Torres recibió un ejemplar de arrayán por parte de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo.



Fortalecimiento de los clubes deportivos



El mandatario firmó también un convenio con el presidente del Club Social y Deportivo El Hoyo, Iván Yuziuk, para el mejoramiento integral de la institución, mediante un trabajo articulado entre la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, la Municipalidad local y Chubut Deportes.



La iniciativa se enmarca en la política provincial de acompañamiento a los clubes deportivos y de fortalecimiento de los espacios de formación, integración y contención comunitaria.



Reconocimientos y banderas de ceremonia



Durante el acto participaron instituciones de la localidad con sus respectivas banderas de ceremonia, entre ellas establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, brigadistas, organizaciones de jubilados, instituciones sanitarias y entidades comunitarias.



La Banda Militar “Malvinas Argentinas”, del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, interpretó el Himno Nacional Argentino; mientras que la artista local Yoseline Cayún hizo lo propio con el Himno Provincial del Chubut.



Asimismo, el Gobernador entregó un reconocimiento a la deportista chubutense Ema Gorognano, campeona nacional de jabalina e integrante de la selección argentina en el Sudamericano disputado en Paraguay. Durante este año, la joven batió dos récords históricos de Chubut en las disciplinas de jabalina y martillo, en la categoría Sub-16.



También fueron reconocidos los trabajadores municipales Luis Lobos y Luis Muñoz, en homenaje a su dedicación y compromiso durante su trayectoria en la Administración Municipal.