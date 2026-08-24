Aniversario 73 de El Hoyo: se extendió la inscripción del Concurso de Sabores



La inscripción para tener un puesto de comida en el Predio Polideportivo el próximo sábado 5 de septiembre pasó al lunes 31/8.

Se premiará al mejor plato dulce y al mejor plato salado, habrá un ganador por rubro y el premio será de $750.000.

Los requisitos obligatorios son: contar con carnet nacional de manipulación de alimentos vigente, el horario de armado de puestos es exclusivamente de 9 a 10.30 hs, caso contrario (si es posterior) no podrá armar puesto y pierde derecho de devolución de inscripción.

La inscripción es entonces hasta el 31/8 en la Oficina de Producción (sólo presencial), de lunes a viernes de 8 a 12 hs y tendrá un valor de $ 50.000.

El ingreso al Predio será solamente por el sector de la YPF, calle Pizarro.