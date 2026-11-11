Alumnas de El Hoyo participaron de la “Voz Joven”

Las alumnas Mayra Aillapan, Melina Gonzaga, Guadalupe Mayorga y Zoe Lartigue de la Escuela Secundaria N.º 734 “Cóndor Andino”, junto a la docente Claudia Rodríguez, participaron del programa provincial “Voz Joven”, formando parte de una sesión legislativa simulada en la Legislatura del Chubut.

El proyecto “Voz Joven” es una iniciativa de la legislatura, destinada a ejercitar la participación ciudadana de estudiantes de los dos últimos años de escuelas secundarias. El mismo propone el diseño y desarrollo de un proyecto de ley junto a un simulacro de sesión legislativa donde los estudiantes ejercen el papel de diputados y diputadas, defendiendo y objetando los proyectos de ley presentados.

De este modo, los estudiantes tienen la oportunidad de acercarse al funcionamiento de las instituciones y fortalecer su formación cívica, la participación ciudadana y el compromiso democrático.

En el caso de las estudiantes locales, se creó un proyecto de ley respecto a la preservación y conservación de «La Turba». En ella se plantea una regularización en cuanto a la extracción del mineral vegetal presente en el humedal, por su importancia para el ambiente.

El evento se realizó en Rawson, con participación de varias escuelas provinciales, de las cuales se seleccionaron 27 con sus respectivos proyectos, entre las que estuvo la escuela 734. Luego se pasó a una siguiente instancia, donde se seleccionaron 5 proyectos finales, siendo desestimado el proyecto de las estudiantes Hoyenses. La cantidad de proyectos iniciales corresponden a la cantidad de bancas en la legislatura provincial.

El Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo reconoció esta iniciativa y declaró de Interés Municipal la participación de las alumnas y su docente.