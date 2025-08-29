Allanamientos simultáneos por la investigación de una presunta estafa millonaria

Se están llevando a cabo en estos momentos una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presunta estafa, desbaratamiento de empresa y otros delitos. Las diligencias judiciales, requeridas por el Ministerio Público Fiscal y autorizadas por un juez penal, son llevadas a cabo por personal de la policía de Chubut en un frigorífico de Trevelin, en varios domicilios de la ciudad de Esquel y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por un ganadero que acusa a un grupo de personas de unirse a través de distintas sociedades comerciales para comercializar carne vacuna. Según la investigación, los denunciados habrían captado la confianza de los ganaderos, incluyendo al denunciante, para comprarles ganado y luego habrían dejado de pagarles, desprendiéndose de bienes y capital de la empresa para no afrontar las deudas.

Durante los allanamientos, se busca documentación contable, financiera y comercial de las sociedades investigadas, como libros de actas, chequeras, facturas y extractos bancarios. También se busca información en dispositivos electrónicos como computadoras, discos rígidos y celulares. El objetivo es reunir pruebas que permitan determinar la comisión de los delitos investigados y el destino de los fondos.

Todos los elementos secuestrados serán analizados por el Equipo Técnico Multidisciplinario dependiente de la Procuración General, en Rawson