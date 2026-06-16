Allanamiento nocturno en una investigación por juego clandestino en El Bolsón

En el marco de una investigación por la presunta organización y explotación de juegos de azar clandestinos, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante durante la madrugada una serie de diligencias judiciales autorizadas por el Juzgado de Garantías.

El procedimiento se realizó en una vivienda de esa localidad, donde personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la Policía de Río Negro junto a la fiscal del caso Yamila Vera, constató la presencia de varias personas participando de juegos de apuestas.

Durante el operativo se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos presuntamente vinculados a la actividad investigada. Además, se identificó a las personas presentes en el lugar.

La investigación se inició a partir de una denuncia recibida por la Fiscalía y busca determinar la posible existencia de una organización dedicada a la explotación de juegos de azar sin la autorización correspondiente.

Según las primeras medidas realizadas, al momento del ingreso se encontraban alrededor de una docena de personas participando de las actividades investigadas. Un reducido grupo de asistentes habría abandonado el lugar antes de la irrupción policial.

En los próximos días se avanzará con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, una medida considerada relevante para reconstruir la dinámica de funcionamiento de la actividad bajo investigación. De acuerdo con las hipótesis preliminares, las apuestas se registrarían mediante fichas y los pagos o cobros se concretarían a través de transferencias electrónicas.

Las personas identificadas fueron notificadas de que se encuentran alcanzadas por la investigación en curso y podrían ser convocadas a una audiencia de formulación de cargos una vez concluido el análisis de la evidencia digital incorporada al legajo. Mientras tanto, continúan las tareas de recolección y producción de prueba.