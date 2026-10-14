Alivio financiero para jubilados de Chubut: pueden refinanciar sus deudas con una tasa del 25%, un año de gracia y hasta 72 cuotas

El Gobierno del Chubut amplió las herramientas de alivio financiero para jubilados provinciales, con condiciones preferenciales para regularizar deudas con el Banco del Chubut.

El Gobierno del Chubut, a través del Banco del Chubut, amplió las herramientas de alivio financiero destinadas a jubilados de la provincia, que ya pueden acceder a condiciones preferenciales para refinanciar sus deudas, con una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses, hasta un año de gracia para el pago de capital y un plazo de devolución de hasta 72 cuotas.

La medida forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno para brindar soluciones a las familias chubutenses que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento, reducir el peso de las obligaciones financieras sobre sus ingresos y proteger especialmente a los adultos mayores frente a condiciones crediticias abusivas.

En este marco, las deudas en mora originadas en tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut, o por créditos de la misma entidad, podrán ser canceladas y refinanciadas bajo las mismas condiciones preferenciales establecidas para las obligaciones contraídas con mutuales y cooperativas financieras.

De esta manera, los jubilados alcanzados por el programa pueden reorganizar sus compromisos financieros mediante una financiación más accesible, con mayores plazos de devolución y condiciones que permitan aliviar el impacto de las cuotas sobre sus ingresos mensuales.

Cómo acceder a los beneficios

Los jubilados interesados en conocer las alternativas disponibles para regularizar sus deudas deberán acercarse a una sucursal del Banco del Chubut, donde podrán recibir asesoramiento sobre los requisitos y las condiciones de refinanciación correspondientes a cada programa.

En ese sentido, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres instruyó a los directores del Banco del Chubut a recorrer una a una las distintas sucursales de la provincia y supervisar de manera directa la atención brindada a los jubilados. El objetivo es garantizar que cada persona reciba información clara y un asesoramiento adecuado al momento de consultar o iniciar los trámites para acceder a estas herramientas de refinanciación.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa ampliando las herramientas de alivio financiero, con especial atención en la protección de los ingresos de los adultos mayores y en la posibilidad de que las familias chubutenses puedan reorganizar sus deudas bajo condiciones más accesibles y transparentes.

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