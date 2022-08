Alexis tiene parálisis cerebral y necesita una silla de ruedas postural

Alicia Antitru es la mamá de Alexis Delgado de 11 años, quien padece parálisis cerebral, ante la necesidad de contar con una silla de rueda postural de forma urgente, lanzó una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan comprar la misma, en pocas horas al tomar estado publico la situación que viven como familia, tuvo una importante repercusión en la comunidad en general, obteniendo resultados positivos.

Alicia, cansada de golpear puertas sin conseguir respuestas, lanzó dicha campaña.” Esto lo hice porque la semana pasada viajamos a Trelew a un turno de atención de traumatología, fue muy difícil casi imposible movilizarnos con Alexis en un carrito para bebe tipo paraguita. Tuve que ir con mi marido sola no hubiese podido moverme, así y todo es complicado hacerlo”.

Es válido, indicar que en el hogar tienen una silla de ruedas la cual no la utilizan para movilizarse en el exterior.

El día de hoy se realizó una importante maratón radian, por FM Paraíso, con excelentes resultados, también hay organizaciones que han ofrecido lanzar rifas para ayudar a la familia. La unión de voluntades y solidad de la comunidad en pocas horas prendieron una luz verde de esperanza y seguramente la silla de ruedas postural, llegara lo antes posible.

Alexis y su familia, también tienen otras necesidades para poder cubrir y dar una mejor atención y calidad de vida al niño , que no dejan de ser una prioridad , entre ellos el poder contar con un baño adaptado, una habitación sin humedad y calefaccionada todo ello con las medidas de accesibilidad necesarias, hoy la humilde vivienda que acobija a la familia , fue construida con sus propios recursos y manos, y sobre todo con mucho amor, los papás de Alexis tratan de brindarle al niño lo mejor dentro de sus posibilidades.

Por otra parte, la mamá de Alexis, pensando no solo en su hijo, advirtió que en la localidad no hay especialidades médicas para quienes no cuentan con una obra social, lo que implica que cada vez que hay que realizar algún estudio o atención con especialistas tienen que trasladarse a Esquel como centro más cercano a la localidad.

Silla gestionada en camino

Por otra parte ante la difusión de una noticia tan sensible, desde el área de desarrollo social municipal se informó a este medio , que hace 3 meses se le hizo entrega de una silla de ruedas, para que Alexis la utilice durante el tiempo que tarde en llegar la nueva , la cual según se confirmó estaría llegando mañana jueves.