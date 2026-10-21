Alerta por tormentas en Chubut: tres rutas provinciales permanecen cerradas al tránsito y se despliega un operativo preventivo

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que rige una alerta amarilla por tormentas para la noche de este martes en distintas regiones de la provincia. Debido a las condiciones de las calzadas y la crecida de arroyos, se restringió la circulación en las rutas provinciales N.º 12, 13 y 66. Personal de Vialidad Provincial, Protección Ciudadana y los municipios trabaja de manera coordinada ante las condiciones meteorológicas.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó que se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para la noche de este martes 20 de octubre, que alcanza a distintas localidades y regiones de la provincia. En este contexto, tres rutas provinciales permanecen cerradas al tránsito para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de barro sobre las calzadas y la crecida de arroyos.

Ante esta situación, personal de la Administración de Vialidad Provincial, Protección Ciudadana y los municipios se encuentra trabajando de manera coordinada en las zonas afectadas, con el objetivo de atender las contingencias ocasionadas por las condiciones meteorológicas y resguardar la seguridad de la población.

El parte oficial emitido este martes a las 22:15 horas indica que las rutas provinciales N.º 12, 13 y 66 se encuentran intransitables para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso.

La restricción comprende los siguientes tramos:

Ruta Provincial N.º 12: Piedra Parada – Paso del Sapo – empalme con Ruta Nacional N.º 25.

Ruta Provincial N.º 13: empalme con Ruta Provincial N.º 4 – Paso del Sapo.

Ruta Provincial N.º 66: Fofo Cahuel – empalme con Ruta Provincial N.º 4.

La medida responde al estado de las calzadas, afectadas por la presencia de barro y la crecida de arroyos en la zona, condiciones que impiden garantizar una circulación segura.

Desde el Gobierno Provincial se solicita a los conductores respetar las restricciones vigentes y evitar desplazamientos por los sectores comprometidos hasta que se informe oficialmente su habilitación.

Alerta amarilla por tormentas

En paralelo, se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas que afecta a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Biedma, Gaiman y Rawson, además de la Meseta de Florentino Ameghino y la costa de Florentino Ameghino.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Recomendaciones para la población

La Subsecretaría de Protección Ciudadana difundió una serie de medidas preventivas destinadas a reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar circular innecesariamente mientras duren las condiciones adversas, asegurar los objetos que puedan desplazarse por efecto del viento y mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad y estructuras metálicas.

También se aconseja no buscar refugio cerca de espejos de agua y disponer de linternas y dispositivos de comunicación con suficiente carga de batería ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

Asimismo, se solicita a la población no intentar atravesar caminos anegados ni sectores donde se registre la crecida de arroyos.

Trabajo coordinado y canales de asistencia

Ante las condiciones meteorológicas registradas, equipos de Vialidad Provincial, Protección Ciudadana y los municipios trabajan de manera articulada para atender las situaciones que puedan presentarse en las zonas afectadas.

El Gobierno del Chubut continuará difundiendo información sobre el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas a través de sus canales oficiales.

Para solicitar asistencia o informar situaciones de emergencia, la población puede comunicarse con la Subsecretaría de Protección Ciudadana al 0800-666-2447.