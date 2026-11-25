El proyecto educativo combina sensores, programación e información

meteorológica para explorar nuevas herramientas de monitoreo del riesgo de

incendios en la Comarca Andina.



Estudiantes de la Escuela N.º 7727 de El Hoyo, Chubut, desarrollaron “Alerta Inteligente”, una

iniciativa que aplica conocimientos de electrónica y programación a una problemática que

atraviesa a toda la región: los incendios forestales. El proyecto será presentado en la Feria de

Innovación que se desarrollará en Comodoro Rivadavia los días martes 17 y miércoles 18 de

noviembre de 2026.

Una idea que nace de la experiencia de la Comarca

La propuesta toma como punto de partida los incendios de marzo de 2021, que marcaron

profundamente a las comunidades de la Comarca Andina. A partir de esa experiencia, los

estudiantes se plantearon cómo aprovechar la tecnología para observar condiciones

ambientales relacionadas con el peligro de incendios y facilitar el acceso a esa información.

¿Cómo funciona Alerta Inteligente?

El prototipo utiliza un sensor DHT22 para medir temperatura y humedad ambiental. Un

módulo NodeMCU (ESP8266) recibe esas mediciones y las envía por internet a un sitio web,

donde quedan almacenadas. El sistema incorpora además información meteorológica

obtenida mediante una API del Servicio Meteorológico Nacional, con el objetivo de reunir

datos y representarlos en una interfaz gráfica de consulta.

Como ubicación de referencia para el dispositivo se contempla el cerro Currumahuida, en el

sector de una antena. La propuesta busca aportar información ambiental accesible para

comprender mejor las condiciones vinculadas al peligro de incendios. Los estudiantes

destacan que no buscan reemplazar el sistema actual de prevención, monitoreo y respuesta,

ni el trabajo de los organismos especializados, sino explorar una herramienta

complementaria desde la educación técnica. Se trata de un prototipo educativo y

experimental, no de un sistema oficial de alerta.

Aprender haciendo, con impacto en la comunidad

La experiencia integra armado de circuitos, sensores, conectividad, programación,

almacenamiento y visualización de datos. Con la ayuda de la brigada de incendios, el grupo

pudo conocer y comprender mejor cómo se realiza actualmente el trabajo de prevención y

respuesta ante incendios, y valorar la experiencia de quienes desempeñan esa tarea. Ese

Escuela N.º 7727 · El Hoyo, Chubut · Proyecto Alerta Inteligente

intercambio permitió orientar el proyecto desde una necesidad real de la comunidad. La

iniciativa también promueve el trabajo en equipo, la investigación y la comunicación pública

de los resultados.

Participación estudiantil y presentación

El proyecto contó con la participación de siete estudiantes: Ian Kaiser, Luca Balestrini,

Santiago Andrade, Morena Cerda, Martina Banda, Brenda Huenchuman y Valentino Bilotti.

De ellos, los últimos cuatro profundizaron el desarrollo de Alerta Inteligente, con el aporte

fundamental de Damián Simoes Da’Eira. Brenda y Valentino representarán a la Escuela N.º

7727 en la Feria de Innovación de Comodoro Rivadavia, los días 17 y 18 de noviembre. El

proyecto se desarrolló con el acompañamiento de Matías Treuque, docente de Electrónica.

Proyección

Alerta Inteligente es una base para continuar investigando, mejorando las mediciones y

desarrollando formas claras de mostrar la información. El proyecto pone en valor la

educación técnica y la capacidad de los estudiantes para vincular la tecnología con las

necesidades de la comunidad.

Sitio web de la escuela: https://esetp7727.edu.ar