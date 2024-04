Aguiar buscará con ATE bloquear la llegada de Milei al Llao Llao

“El presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata. El día de su arribo deberían cortarse todas las rutas de Bariloche. A él sólo le interesa conversar con empresarios planeros con exenciones impositivas», dijo el dirigente

Este miércoles inicia en Bariloche el Foro Llao Llao de la crema empresaria que tendrá el viernes como protagonista de cierre al presidente Javier Milei, aunque su arribo podría verse obstaculizado por cortes de ruta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).



“El presidente tiene que saber que en nuestra provincia es persona no grata, y se lo tenemos que demostrar”, dijo el secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, antes titular provincial del gremio.



“El plan de ajuste que impulsa desde Casa Rosada golpea con violencia en la provincia. No sólo se traduce en despidos en el sector público y recorte de salarios y jubilaciones. Todas las medidas afectan negativamente a comerciantes, PyMEs, industriales, productores y economías regionales”, agregó.



“Además, el programa de gobierno de Milei deroga la ley de Tierras y pretende profundizar la entrega de la Patagonia a potencias extranjeras”, señaló. “El día de su llegada deberían cortarse todas las rutas de Bariloche”.



El Foro Llao Llao reúne en secreto a la dirigencia empresaria más rica de la Argentina en el tradicional hotel de Bariloche. No está abierto a medios de prensa y su dinámica es hermética.



“Al presidente sólo le interesa conversar con empresarios como los que van a estar en Bariloche”, dijo Aguiar. “Planeros con exenciones impositivas y violadores de leyes laborales fugados al Uruguay, dueños de empresas energéticas enriquecidos con el aumento de tarifas, herederos de supermercados culpables de la inflación en la Argentina y CEO de laboratorios, lacras que lucran con los jubilados”.