Agua y energía: Provincia refuerza los servicios públicos en la Cordillera con nuevas obras estratégicas

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres recorrerá en los próximos días la zona cordillerana para supervisar el avance de obras hídricas y energéticas claves para la región. En ese marco, el mandatario mantuvo un encuentro con vecinos del paraje Las Golondrinas, donde detalló los alcances de la inversión provincial destinada a mejorar el acceso al agua potable y fortalecer el sistema eléctrico en la región.

La agenda incluirá reuniones de trabajo con autoridades locales y representantes de la comunidad para evaluar el estado de las intervenciones en marcha, revisar estudios técnicos (como la medición de aforo en el arroyo Corbata, que evidenció que la infraestructura existente utiliza menos del 10% del caudal disponible) y definir los próximos pasos en materia de infraestructura hídrica y energética.

Reunión con vecinos

En ese contexto, el mandatario mantuvo un encuentro con vecinos del paraje Las Golondrinas, en el que detalló la inversión estratégica realizada por la Provincia para mejorar el abastecimiento y garantizar el acceso al agua potable en distintas zonas del ejido municipal de Lago Puelo. Se trata de un aporte de $99.501.000 destinado a la compra y colocación de cañería de polietileno de alta densidad, que permitirá reforzar la captación y conducción de agua potable desde el arroyo Catarata, optimizando el abastecimiento de las cisternas ubicadas en la zona elevada del paraje Las Golondrinas y mejorando la capacidad y confiabilidad del sistema. La obra es ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, en conjunto con la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP). Del encuentro, llevado adelante en la nueva Subcentral de Brigadistas en Las Golondrinas, participaron también la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola.

Al respecto, Torres destacó que estas mejoras “posibilitaron alcanzar niveles operativos óptimos en las cisternas de Las Golondrinas, garantizando la provisión y reserva de agua potable para los vecinos”, y ratificó que “a partir de un trabajo mancomunado con los municipios, seguimos mejorando el acceso a los servicios públicos en toda la provincia”.

Obras hídricas

Dentro de los trabajos técnicos desarrollados, se efectuó una medición de aforo en el arroyo Corbata, cuyos resultados indicaron que las cañerías actuales aprovechan menos del 10% del caudal total del curso de agua. Este diagnóstico pone de manifiesto la existencia de un margen significativo para ampliar el suministro.

Asimismo, mediante un convenio con el municipio, se ejecutaron tres perforaciones de agua, con una inversión de $62.678.000, orientadas a incrementar la disponibilidad del recurso hídrico. Las mismas se localizan en el paraje Entre Ríos, en Cerro Radal, y en Las Golondrinas, en el límite con el ejido de El Hoyo.

La Dirección General de Servicios Públicos tiene a su cargo la provisión e instalación de los transformadores que alimentarán las bombas sumergibles. A la fecha, ya se instaló un transformador de 63 kVA, y en los próximos días se avanzará con la colocación de los restantes.

Infraestructura energética

Durante la recorrida prevista para los próximos días, la comitiva provincial visitará también la Línea El Coihue: una obra estratégica de media tensión que fortalece el sistema eléctrico de la Comarca Andina y mejora la calidad y estabilidad del servicio en Lago Puelo y zonas aledañas.

La línea opera en 33 kV e incorpora nuevas estructuras de hormigón armado y metálicas, conductores de mayor sección, sistemas de protección y seccionamiento, además de reconectadores automáticos y pararrayos, lo que mejora sustancialmente la confiabilidad del sistema frente a eventos climáticos y permite una mejor redistribución de cargas.

Reforzar el acceso al agua potable

Por otro lado, el Ejecutivo Provincial suscribió un convenio para financiar la ejecución de una cisterna de 500 metros cúbicos, que se emplazará en el predio de Defensa Civil, en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 45. La obra tendrá una doble función: reforzar la provisión de agua potable y constituirse como punto estratégico ante emergencias.

Además, la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación avanza en el proyecto de licitación del Acueducto de Impulsión Las Golondrinas, una obra clave con proyección a 30 años, destinada a asegurar el suministro continuo de agua potable para ese paraje.

