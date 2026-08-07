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Abren inscripciones para el encuentro de sensibilización sobre prevención del suicidio en ámbitos educativos

La propuesta, destinada a docentes y equipos directivos de todos los niveles, se desarrollará de manera virtual el próximo 11 de agosto. La iniciativa busca fortalecer herramientas institucionales para el abordaje integral, preventivo y corresponsable de situaciones vinculadas a esta problemática.
 
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del “Encuentro de sensibilización sobre prevención del suicidio en ámbitos educativos”, una propuesta de formación destinada a docentes y equipos directivos de todos los niveles del sistema educativo provincial.
 
La jornada se realizará el próximo martes 11 de agosto, de 9 a 11 horas, en modalidad virtual desde la Plataforma Webex.
 
Entornos escolares protectores
 
La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Coordinación de los Equipos de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares del Ministerio de Educación provincial y el Área de Prevención y Cuidados de la Secretaría de Educación de la Nación, con el propósito de promover espacios de reflexión y capacitación que fortalezcan el abordaje institucional de estas problemáticas.
 
Durante el encuentro se abordarán herramientas para la prevención y el acompañamiento frente a situaciones vinculadas al suicidio, la ideación suicida, los intentos de suicidio y las autolesiones en el ámbito educativo, desde una perspectiva de derechos y una pedagogía del cuidado que favorezca la construcción de entornos escolares protectores.
 
Inscripción abierta
 
La capacitación busca fortalecer prácticas institucionales de escucha, acompañamiento, prevención y cuidado que contribuyan a la protección y promoción integral de los derechos de niños y adolescentes, promoviendo el trabajo corresponsable entre los distintos actores de la comunidad educativa.
 
Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://bit.ly/ CuidadoEscolarCh.

 
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