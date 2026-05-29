Abigeato en El Hoyo: A 24 horas del robo recuperaron un animal faenado

Una rápida investigación liderada por el fiscal jefe, Carlos Díaz Mayer, permitió recuperar el 80% de un animal que había sido robado y faenado en una chacra de la zona rural de Rincón de Lobos. Tras recolectar indicios clave en las primeras horas del hecho, el funcionario solicitó autorización judicial al Juzgado de Garantías y dirigió dos allanamientos simultáneos que resultaron un éxito para el esclarecimiento del caso de abigeato (robo de ganado).

El caso comenzó a investigarse a raíz de la denuncia del propietario del establecimiento, quien descubrió en su predio los restos de una vaca de unos 250 kilos. Al revisar el lugar, el personal de la Dirección de Investigaciones Rurales notó un detalle fundamental: los alambrados perimetrales no presentaban ningún daño, lo que sugería que los autores del hecho tenían libre acceso al lugar o conocían en detalle los movimientos de la chacra.

Indicios clave en la mira de la Fiscalía

Las sospechas del Ministerio Público Fiscal se orientaron rápidamente hacia el entorno cercano del establecimiento, tras detectar contradicciones y evidencias físicas directas en una de las personas vinculadas al cuidado del predio. El sospechoso presentaba rastros que hacían posible su participación en el robo.

A partir de estos elementos, el fiscal jefe Díaz Mayer solicitó las órdenes de registro para la vivienda, medidas que incluyeron la requisa de dos vehículos que presuntamente habrían sido utilizados para el traslado del animal.

La División Investigaciones Rurales (DIR) de la policía, a cargo del Comisario Mayor Jorge R Calderero, realizó la investigación de campo y la intervención en los procedimientos, con la colaboración de la comisaria El Hoyo y la DPI Lago Puelo.

Ampliación y resultado de los operativos

Durante el desarrollo de las tareas de campo a cargo de la Policía del Chubut, la investigación sumó nuevos datos que obligaron a ampliar los operativos de manera urgente. El fiscal requirió una segunda orden judicial para registrar una finca cercana, donde se presumía que se ocultaba el resto de la carne.

Los dos allanamientos se realizaron bajo estrictos protocolos diurnos y con la presencia de testigos civiles. Como resultado de la intervención de la Comisaría de El Hoyo y la Policía de Investigaciones (DPI) de Lago Puelo, se logró incautar el 80% del animal ya faenado, devolviendo la mayor parte del producto sustraído a su legítimo dueño.