Abel Pintos, Ulises Bueno, Los Caligaris y Los Charros de Lumaco serán parte de la Fiesta Nacional del Lúpulo 2027

El intendente Bruno Pogliano presentó oficialmente la grilla de artistas de la 49ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, que se realizará del 18 al 21 de febrero de 2027 en El Bolsón, con entrada libre y gratuita.

Durante el anuncio, el jefe comunal confirmó cuatro espectáculos centrales para las distintas noches: Los Charros de Lumaco abrirán la fiesta el jueves 18; Los Caligaris se presentarán el viernes 19; Ulises Bueno será el artista principal del sábado 20; mientras que Abel Pintos cerrará la celebración el domingo 21 de febrero.

Pogliano destacó la importancia de este tradicional encuentro para la identidad y la cultura de El Bolsón, y remarcó el protagonismo de los artistas locales, que tendrán un lugar destacado durante las cuatro jornadas. También agradeció el acompañamiento de los cerveceros, auspiciantes y del Gobierno de Río Negro, a través del gobernador Alberto Weretilneck, cuyo aporte resulta fundamental para la organización.

La Fiesta Nacional del Lúpulo es uno de los eventos populares más convocantes de la provincia y rinde homenaje a los productores y cosecheros que forman parte de la historia productiva de la localidad. Cada año reúne a miles de vecinos y visitantes en torno a la música, la gastronomía y la producción cervecera regional.