A un año del asesinato de Tino John sus hijos le piden a la justicia que formalice la apertura de investigación

A un año de la muerte de Tino John, durante un operativo encabezado por el GEOP, sus tres hijos Donato, Dana y Martin, decidieron instar al Ministerio Publico Fiscal, a través de sus representantes letrados, los Dres. Marcos Ponce y Edgardo Manosalva, la apertura de investigación contra algunas de las personas consideradas a la fecha como responsables del asesinato de su padre. La presentación se formalizó ante la Fiscalía de El Hoyo, este jueves.

En el escrito presentado solicitan se investigue a los responsables administrativos del operativo y del ejecutor material del hecho.

Si bien se han realizado medidas judiciales, no existe un auto de apertura de investigación oficializada.” Los hijos hoy vienen a pedirle a la justicia que actúe, que avancen… porque ya es demasiado el tiempo que se tomaron, ya no hay escusas, tienen que tomar una decisión para un lado o para otro… las cartas están echadas “, dijo el Dr. Manosalva quien representa a Dana y Martin John.

Por su parte el Dr. Marcos Ponce, se encargó de destacar el respeto que han tenido los hijos de Tino con el actuar de la justicia, “Hoy estamos haciendo esto como otro acto formal de reconocimiento de un sistema judicial que no le está dando respuestas, sin embargo, siguen sujeto a derecho”, subrayó el defensor oficial.

Así mismo explicó que de no darse lugar a la apertura de investigación y el Ministerio Público Fiscal tome la decisión de archivar la causa, se habilita a los pretensos querellantes a presentarse ante un juez penal con asiento en Esquel con todos los elementos recabados, “Para que sea un juez el que determine y habilite una apertura de investigación”, señaló el representante legal de Donato John.

Por otra parte, el Dr. Marcos Ponce, subrayó que al año de haber sucedido el hecho , desde la Defensa Publica se advierte que se ha ahondado muchísimo en la investigación apuntando a la víctima, tendiente a investigar el estado de salud y autorización uso de armas de Tino.

Según lo comunicado en su momento por la propia fiscalía a los querellantes, ésta sostiene no tener los elementos suficientes para iniciar con la apertura de investigación.

A su turno Donato, hijo de Tino John dijo ” Nos sorprende que todavía no hayan iniciado nada, quedó todo en una investigación que apunta a nosotros y a Tino… la misma fiscal el día del asesinato me dijo – yo voy hacer que se haga justicia …cuenten conmigo-, pero hasta ahora no vemos nada, a un año parece que el operativo fue exitoso; nosotros no lo vemos así , vemos una cadena de responsabilidades para dejar actuar y en cuestión de minutos ejecutar de un tiro en la cabeza a nuestro padre, ellos sabían que Tino estaba con un desorden psiquiátrico, esto figuraba en la misma orden de allanamiento que ni siquiera era de detención …”, recordó.

Dana en contacto con la prensa manifestó su agradecimiento al apoyo y acompañamiento de la familia y amigos y medios de comunicación. Al tiempo que fue muy crítica con la actuación de la fiscal Monje y puso en duda su capacidad para ocupar el cargo que ostenta, al sostener “Lo que veo hasta ahora es un desastre, recuerdo que el 27 de mayo día en que mataron a mi papá, la doctora Monje nos decía -esto está todo mal- y ahora parece que está todo bien no sé qué cambio para ella, yo particularmente siento que la Dra Monje me mintió … es una mentirosa”.