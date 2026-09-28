Se realizó una nueva perforación de agua en El Sauzal



La municipalidad de El Hoyo y la Dirección General de Servicios Públicos, profundizan los trabajos para fortalecer el suministro de agua de red en distintos barrios de la localidad. En esta oportunidad se espera inyectar con un caudal con 40 mil litros por hora, los cuales serán de gran ayuda para el verano donde el consumo aumenta exponencialmente.

En la jornada de ayer, se realizó un pozo de 15 metros y se colocaron 5 tubos de 168 mm de diámetro en el ingreso a El Sauzal, esta nueva perforación va a afectar de forma directa también al barrio Cauquenes.

Esta fue la primera de tres perforaciones en esta primera etapa y en los próximos días se realizaran las otras dos en Rincón de Lobos y Desemboque.

Se colocaron tubos de 3 metros de largo, soldados con 8 tarcas de 20 cm c/u, y se instalará una bomba de 7hp trifásica, lo que permitirá tener un caudal adicional de 40 mil litros × hora al ya existente, mejorando la capacidad del sistema y beneficiando a los vecinos de la zona.

Estos trabajos se enmarcan en un plan de mejoramiento del recurso hídrico y se suman a las tres perforaciones realizadas el año pasado. En este sentido, se continuará trabajando en conjunto para poder optimizar el servicio de agua de red con la gestión de cuatro nuevas perforaciones.