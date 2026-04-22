Tras 20 años de solicitudes se inauguró el tendido eléctrico del callejón Pascual Díaz



Unas 15 familias finalmente podrán acceder al servicio de energía eléctrica de red en Rincón de Lobos y en las próximas semanas se finalizarán las obras de gas en el callejón Trafian. El próximo mes inician más trabajos en callejón Mayorga, Catarata norte y desemboque.

“Seguimos logrando conexiones de luz y agua gracias al acompañamiento de Servicios Públicos y el apoyo de los vecinos”, destacó el intendente de El Hoyo, César Salamín durante la última etapa de los trabajos.

Además el funcionario contó: “Entendemos que estos servicios son indispensables, al igual que el gas, por eso voy a seguir gestionando para avanzar con más obras. En breve vamos a inaugurar el servicio de gas en el callejón Trafian y seguimos con los proyectos de obras en de distintos servicios en callejón Mayorga, Catarata norte y Desemboque”.

El trabajo incluyó la limpieza y ampliación del callejón, posteo, cableado y la instalación del transformador, lo que permitirá la conexión al servicio de todos los vecinos del callejón Pascual Díaz.

Los trabajos se realizaron en conjunto con la secretaria de infraestructura de la provincia, la Dirección General de Servicios Públicos y Costelho.